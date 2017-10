Fabregas innrømmer å ha kastet pizza på Ferguson

13 år etter hendelsen innrømmer Chelsea-spiller Cesc Fabregas at han kastet et pizzastykke på tidligere Manchester United-manager sir Alex Ferguson.

Det var mange tøffe kamper mellom Manchester United og Arsenal på 2000-tallet, men en kamp som kanskje huskes ekstra godt er oppgjøret på Old Trafford 24. oktober 2004.

Manchester United vant kampen 2-0 etter scoringer av Ruud van Nistelrooy og Wayne Rooney, men det er hendelsen som fant sted etter oppgjøret som trolig huskes best.

Fikk pizza i ansiktet



Det hadde som vanlig godt hardt for seg da lagene møttes på banen, men tumultene fortsatte også etter kampen og inn i spillertunnelen. Der kranglet flere spillere og lagledere, og det var da noen kastet et pizzastykke i ansiktet på sir Alex Ferguson.

HØY TEMPERATUR: Det var som vanlig høy temperatur på banen da Arsenal og Manchester United møttes i 2004.

I engelsk presse fikk oppgjøret i senere tid navnet “Battle of the buffet”som følge av hendelsen.

Det har lenge blitt spekulert i at det var daværende Arsenal-spiller Cesc Fabregas som stod bak pizza-kastet, men det har foreløpig blitt med spekulasjonene - frem til nå.

Innrømmer at han stod bak



Denne uken har Fabregas vært gjest på TV-programmet "A League of Their Own", hvor spanjolen innrømmer at han er den ansvarlige.

Ifølge Daily Mail forteller en lattermild Fabregas at han kastet pizzaen mens flere spillere stod og kranglet.

At pizzaen skulle ende i ansiktet til managerlegenden Ferguson skal imidlertid ikke ha vært en del av planen.

- Jeg beklager, sir Alex. Jeg mente virkelig ikke å gjøre det, sier Fabregas.

Dermed har man etter 13 år fått en bekreftelse på hvem som stod bak den famøse pizzakastingen.

