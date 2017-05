Fabregas reddet Chelsea-festen

ANNONSE

CHELSEA - WATFORD 4-3:

Selv om hverken seriemester Chelsea eller Watford hadde noe særlig å spille for annet enn æren mandag kveld, ble publikum vitne til en underholdende forestilling på Stamford Bridge.

Hjemmepublikummet som også hadde kommet for å hedre seriemesterne, så lenge ut til å måtte nøye seg med poengdeling mot Watford. Etter 88 minutter stod det nemlig 3-3 mellom lagene, men like før slutt dukket Fabregas opp og sørget for 4-3-seier til Chelsea.

Derfor var det også veldig passende at Stamford Bridge badet i fyrverkeri da dommeren blåste av kampen.

- De kom hit som ferske mestere etter fredagens seier. Dette var første møtet med sine tilhengere. Det var lagt opp til party og det ble det sannelig også. Syv scoringer fikk vi. Watford var med på moroa og holdt følge lenge, men Chelsea vinner helt fortjent og var det klart beste laget, oppsummerte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter oppgjøret.

FEST: Chelsea-fansen feiret seriegull og seier mot Watford.

Terry scoret og tabbet seg ut

På papiret hadde Chelsea altså lite å spille for ettersom de allerede sikret ligatittelen etter seieren mot West Bromwich forrige uke, men for midtstopper John Terry hadde nok mandagens kamp trolig ekstra betydning ettersom det kan ha vært hans siste Premier League-kamp for de blåkledde på Stamford Bridge.

Derfor var det nok ikke så overraskende at det var en tilsynelatende rørt Terry som jublet etter at han hadde sendt Chelsea opp i ledelsen cirka 21 minutter ut i oppgjøret mot Watford. Som mange ganger tidligere scoret midtstopperen i forbindelse med en corner. For etter noe klabb og babb inne i feltet endte ballen opp hos Terry som fikk slått ballen i mål bak Watford-keeper Gomes.

SCORET: John Terry scoret i det som trolig var hans siste hjemmekamp i Premier League for Chelsea.

Det var imidlertid ikke lenge Terry kunne glede seg over scoringen, for bare minuttet senere var midtstopperen involvert i nok et mål. Dessverre for hans del, var det i andre enden av banen.

Da Watford slo inn fra venstrekanten forsøkte Terry å heade ballen kontrollert til keeper Asmir Begovic, men midtstopperen fikk en dårlig treff på hodet, noe som gjorde at Étienne Capoue fikk snappet opp ballen før han utlignet for gjestene.

- Det var et sykt minutt. Jeg kom meg på scoringslisten, men minuttet senere tabbet jeg meg ut og lot Capoue komme alene foran mål. Jeg er glad for å komme meg på scoringslisten, men hvis noen barn så dette (utligningen), så husk at hvis man er i tvil, så skal man bare klarere ballen. Det var det jeg skulle ha gjort, sier Terry til BBC etter kampen.

Slo tilbake før pause

Men selv om Watford utlignet, var det liten tvil om at Chelsea var det beste laget ute på gressmatten på Stamford Bridge.

Contes menn fortsatte å skape sjanser akkurat som de hadde gjort før scoringene, og da 35 minutter var spilt, var hjemmelaget tilbake i ledelsen.

En Chelsea-corner ble klarert ut av sekstenmeteren til Watford, men utenfor boksen ventet Azpilicueta som ladet skuddfoten. Spanjolen traff godt og kunne juble for 2-1-scoring.

Det var også stillingen til pause.

Flere scoringer

Etter hvilen fortsatte Chelsea å presse gjestene og det tok ikke mer enn fire minutter av 2. omgang før Michy Batshuayi ble spilt fri av Nathan Aké og satte inn 3-1 til hjemmelaget.

Watford ga ikke opp av den grunn. Bare minuttet senere snappet Darryl Janmaat opp ballen fra Zouma og stormet mot mål. Chelsea-spillerne klarte ikke å stoppe nederlenderen og alene med keeper satte han inn reduseringen for gjestene.

Chelsea virket likevel å ha brukbar kontroll på kampen, men så feil kan man ta. Etter 74 minutter var man nemlig like langt på Stamford Bridge da innbytter Stefano Okaka satte inn 3-3 for Watford.

Det så etterhvert ut til å gå mot uavgjort, men like før slutt ville Cesc Fabregas det annerledes. For spanjolen overliste Gomes etter et flott Chelsea-angrep og sørget for 4-3-seier to minutter før full tid.

Nå venter Sunderland i siste kamp førstkommende søndag. Da skal også Premier League-trofeet løftes.