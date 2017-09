Fellaini i strupen på britisk presse: Fikk fjernet Big Mac-historie

Utskjelte Maroune Fellaini brukte advokater for å fjerne rykter om romanse med «party girl».

Søndag brakte britisk presse en historie som koblet Wayne Rooneys fyllehistorie for snaue to uker siden med en historie om Maroune Fellaini fra 2014.

Fellaini mener historien er usann rykter og hyret derfor advokater for å få fjernet historien.

- Jeg kommenterer vanligvis ikke feilaktige historier som skrives om meg, men nå er det nok. Jeg har informert advokatene mine, skriver Manchester United-stjernen på Twitter.

Most of the time I do not comment on the false stories written about me, but today is enough and I have instructed my lawyers. — Marouane Fellaini (@Fellaini) September 10, 2017

Rooneys fylletur



I landslagspausen benyttet den hjemvendte Everton-spilleren Wayne Rooney tiden til en bytur, en bytur som endte med at han ble tatt i fyllekjøring.

Det vakte stor oppsikt blant annet fordi Rooneys kone, Coleen Rooney, venter parets fjerde barn.

Everton-trener Ronald Koeman skal ha blitt svært forbannet over hendelsen, og flere engelske aviser skriver at Rooney kan vente seg en kjempebot for å ha brutt lagets interne regelverk.

Big Mac i badebassenget



Den engelske tabloidavisen Daily Mail skrev forrige fredag at bilen Rooney kjørte, tilhørte en 29 år gammel kvinne. Avisen skrev videre at den engelske fotballprofilen skal ha kjørt kvinnen til sitt hjem.

Navnet på kvinnen er Laura Simpson, en såkalt «party girl». Og det er en påstått romanse mellom Paula Simpson og Maroune Fellaini som Fellainis advokater har gått til angrep mot.

Ifølge britiske tabloider skal Fellaini ha tatt med seg Simpson med hjem fra byen i 2014, men det oppsto konflikt da Simpson mistet en Big Mac i badebassenget til Fellaini.

Fjerner artikler



Maroune Fellaini skriver på Twitter at han sjelden går til motangrep på rykter mot ham i britisk presse, men at pressen i denne saken har trådt over en grense.

Det var først The Sun som bragte historien og den ble fulgt opp av The Mirror, Daily Mail og Daily Star, men ifølge danske BT har flere av disse avisen fjernet artiklene etter at Fellainis advokater engasjerte seg i saken.