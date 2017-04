Fellaini utvist i målløst Manchester-derby

ANNONSE

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNTIED 0-0:

Marouane Fellaini stjal overskriftene med en hodeløs utvisning på tampen av et målløst Manchester-derby på Etihad Stadium torsdag.

Belgieren fikk først gult kort for å felle Sergio Aguero sju minutter før slutt. 19 skeunder senere felte han argentineren igjen, før han skallet til City-spissen akkurat nok til at dommer Martin Atkinson kunne trekke fram det røde kortet.

Tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand måtte gni seg i øynene.

- Hva er det jeg ser? skrev en vantro Ferdinand på Twitter da Fellaini pådro seg rødt kort.

Heller ikke tidligere landslagsspiller Chris Waddle var spesielt imponert.

- Tullete! Hva er det han tenker på? Han har akkurat fått gult kort, så gjør han det, sa Chris Waddle på BBC.

- Det er utilgivelig av Fellaini, mener Øyvind Alsaker, som kommenterte kampen for TV 2.

LIKE FØR: Sergio Aguero framprovoserer en liten skalle fra Marouane Fellaini.

Manchester United-manager José Mourinho oppsummerte kampen slik:

- Vi ville gjøre mer i angrep. Vi ville kontre mer. Vi gjorde det i førsteomgang og hadde god kontroll da. I andreomgang var det vanskeligere. På slutten, med en spiller mindre ble det enda verre. Vi måtte gjøre riktige avgjørelsene og kjempe hardt for et poeng, sa Mourinho til Sky Sports.

Portugiseren tviler ikke på at Fellaini fortjente rødt kort, men gir også en slu Sergio Aguero litt av æren for at United måtte avslutte med ti mann.

- Jeg kan ikke si noe, for jeg har ikke sett det på TV. Jeg snakket med Marouane og har er veldig skuffet og føler at det kun er rødt kort fordi han er Marouane Fellaini. Jeg snakket med Martin (Atkinson, dommeren). Han sa at det er rødt kort. Jeg har ikke sett det, men jeg antar at det er litt rødt kort og at det har litt å gjøre med en veldig erfaren, smart argentisk spiller (Aguero).

- Kan ikke tro det

Manchester City fikk kampens første sjanse da Kevin De Bruyne kom seg fri på høyrekanten og la ballen hardt inn til Sergio Aguero. Argentineren, som vanligvis er sikker som banken foran mål, satte fram en fot og plasserte ballen i stolpen og ut.

Den tidligere engelske landslagsspilleren Chris Waddle, som kommenterte for BBC, måtte gni seg i øynene da ballen ikke fant veien til nettmaskene.

- Jeg kan ikke tro at Aguero bommet på den. Han burde helt klart ha scoret der, sa Waddle.

STANG UT: Sergio Aguero setter ballen i stolpen fra kort hold.

- Stygt fra Otamendi



Det var ventet at City-forsvaret skulle få slite med tempoet til Marcus Rashford, og Nicolas Otamendi måtte derfor kompensere med skitne triks.

Da Rashford var i ferd med å vende opp og sette i gang et av sine eksplosive løp, ble han regelrett nedløpt av Citys argentinske stopperen, som brukte både armen og beinet for å legge United-spissen i bakken.

HOCKEY-TAKLING: Nicolas Otamendi fikk ikke engang frispark mot seg etter denne fellingen av Marcus Rashford.

Brede Hangeland tror ikke dommer Martin Atkinson fikk med seg fellingen.

- Den er stygg fra Otamendi på Rashford. Der var Otamendi i kjempetrøbbel med stort bakrom. Han tok bare Rashford ut. Det er mulig dommer Atkinson ikke ser den situasjonen, men det er en hockey-takling fra Otamendi, som vet at han har mindre fart enn Rashford, kommenterte Brede Hangeland på TV 2.

Bravo-rot

City-keeper Claudio Bravo har måttet tåle mye kritikk denne sesongen. Torsdag viste chileneren igjen hvorfor. Et tilsynelatende ufarlig innlegg ble bokset ut i feltet i farlig rom. Henrikh Mkhitaryan prøvde seg med et skudd, men Bravo rettet opp sin egen feil da han reddet avslutningen.

ROTET DET TIL: Her er Claudio Bravo nær ved å gi bort en scoring til Manchester United når han slår ballen ut i feltet til Henrikh Mkhitaryan.

I motsatt ende fortsatte duellen mellom Aguero og De Gea, uten at argentineren fikk uttelling før pause. Først lå den spanske keeperen i hjørnet og plukket et skudd fra distanse, før Aguero banket et nytt forsøk over minutter senere.

Rett før pause fikk United lagets største sjanse i første omgang. Rashford svingte et innoverskrudd frispark inn fra venstre, og Ander Herrera kunne umarkert stange ballen inn, men headet utenfor.

I starten av andre omgang var det City som tok kommandoen og kom til et par avslutningsmuligheter, men verken Sterling eller Aguero fikk nok snert i skuddene til å kunne overliste De Gea.

Manchester United slet med i det hele tatt å få låne ballen i store perioder av den andre omgangen, men stadig lå Rashford som en trussel på topp hos gjestene.

Hver gang United fikk muligheten til å kontre var imidlertid City flinke og kyniske i jobben med å stoppe overgangene.

7 - Sergio Aguero has now attempted 7 shots in this game; more than any other player in a single game against Man Utd this season. Knocking. pic.twitter.com/IULWqVfvB6 — OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2017

I sluttminuttene kokte det over for Marouane Fellaini, som først pådro seg gult kort for en unødvendig takling på Sergio Aguero. Minutter senere felte han argentineren igjen før han skallet til City-spissen akkurat nok til at dommer Atkinson måtte ta fram de røde kortet.