Bournemouth-spiller Tyrone Mings utestenges i fem kamper for å ha tråkket på hodet til Manchester Uniteds Zlatan Ibrahimovic.

Nylig ble Ibrahimovic utestengt i tre kamper for å ha truffet nettopp Mings i hodet med albuen i en duell. Den duellen inntraff like etter at Mings hadde tråkket på hodet til Manchester United-stjernen.

Hverken Ibrahimovic eller Mings ble straffet av dommer Kevin Friend underveis i oppgjøret. I stedet kommer straffen nå i ettertid, etter at FA har behandlet hendelsene.

Kampen mellom de to lagene endte for øvrig 1-1.

AFC Bournemouth’s Tyrone Mings will serve a five-match suspension, following an Independent Regulatory Commission hearing today. — The FA (@FA) 8. mars 2017

