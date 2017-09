Ferdinand hyller Coutinho: - Et mirakel

Endelig har brasilianeren slått seg til ro på Anfield.

Philippe Coutinho så ut til å ha lagt en turbulent sommer bak seg for godt, da han hjalp Liverpool til 3-2-seieren over Leicester på lørdag med et frisparkmål og en assist i sin andre kamp for sesongen.

Gjennom hele sommeren var det ventet at brasilianeren skulle forlate merseysiderne til fordel for Barcelona, men da overgangsvinduet stengte var det en fortvilet Coutinho som måtte konstatere at det ble en ny sesong på Anfield.

Liverpool hadde valgt talent fremfor raske penger, takket nei til ter bud, og krevde ifølge Barcelona-direktør Albert Soler 200 millioner euro for å gi slipp på 25-åringen.

Men da Coutinho var med å fikse tre poeng mot Leicester på lørdag, og sendte laget opp på femteplass på Premier League-tabellen, var det unison hyllest som ventet brasilianeren som har skapt svære overskrifter i sommer.

- Tar pusten fra deg

- Coutinho har x-faktoren. Han hadde noen rent brilliante øyeblikk i denne kampen, og Liverpool skal føle seg velsignet som har ham på laget sitt, sa den tidligere Manchester United-stopperen Rio Ferdinand etter kampslutt, som ekspertkommentator for BT Sport.

Senere gjentok Ferdinand sin hyllest, og poengterte at manager Jürgen Klopp har gjort «et kupp» ved å beholde brasilianeren.

Liverpool' U18's manager Steven Gerrard

- Han kunne gått til en klubb der han ville spille med Messi og Suarez. Liverpool har skapt et mirakel, intet mindre, sa Ferdinand, ifølge Daily Mail.

- Han skaper øyeblikk som inspirerer ikke et lag, men hele stadioner, og han gjør ting som tar pusten fra deg.

Gerrard: - Holdt meg unna ham på trening

Tidligere Liverpool-kaptein Steven Gerrard, som spilte med Coutinho i to og et halvt år på Anfield, innrømmer at han mislikte å spille mot brasilianeren på trening.

- Noen ganger er han umulig å forsvare seg mot. På trening hatet jeg å møte ham i five-a-side, jeg orket ikke å nærme meg ham, sier Liverpool-legenden.

- Jeg ba ham om å holde seg unna meg, for han kan ydmyke deg. Han ligger to eller tre steg foran forsvarerne, han er så smart, fortsetter Gerrard.

Coutinho gikk glipp av sesongåpningen for Liverpool på grunn av det som ble hevdet var ryggsmerter, men 25-åringen var i fin form da han spilte for det brasilianske landslaget i starten av september. Ifølge Sky Sports var Coutinhos humør «veldig dårlig» som følge av Liverpools overgangsnekt, men nå ser det ut som om spilleren har slått seg til ro med en videre tilværelse i Liverpool.

Har du sett denne?

Mest sett siste uken