Fernandinho utvist da City vant

MANCHESTER CITY - BURNLEY 2-1:

Manchester City ble redusert til ti mann etter en drøy halvtime i mandagens møte med Burnley, men dro til slutt i land en 2-1-seier mot overraskelseslaget.

Gael Clichy og Sergio Aguero scoret målene for Manchester City, mens Ben Mee reduserte for gjestene.

Clichy, som scoret sitt første mål i Premier League for sesongen, var godt fornøyd med å sitte igjen med tre poeng etter å ha spilt med en mann mindre i en time.

- Det er alltid vanskelige kamper i Premier League, men når du er en mann mindre er det enda vanskeligere. Jeg syntes det var tre fortjente poeng. Prestasjonen i dag var veldig bra, sa Clichy ifølge BBC.

Fernandinho utvist



Åtte minutter var spilt da Manchester City fikk kampens første store sjanse i gave av Burnley. Ben Mee slo en håpløs pasning som ble plukket opp av Kelechi Iheanacho. 20-åringen kom seg imidlertid ikke forbi keeper Tom Heaton. Det gjorde heller ikke Raheem Sterling like etterpå.

Like etterpå var Iheanacho på farten igjen. Yaya Touré fant lagkameraten med en lur pasning, og nigerianeren siktet på det lengste krysset, men endte opp med å skye like utenfor.

En drøy halvtime ut i omgangen fikk Fernandinho en tidlig dusj etter en knalltøff takling mot Johann Berg Gudmundsson. Islendingen kastet seg inn med to strake bein og fikk marsjordre av dommer Lee Mason.

Brasilianeren, som også ble utvist mot Borussia Monchengladbach og Chelsea, har nå blitt utvist i tre av sine seks siste kamper.

Fernandinho kan nå belage seg på en fire kampers utestengelse.

SCORET IGJEN: Sergio Aguero.

Uenige om utvisningen

Tidligere landslagssspiller Danny Mills, som kommenterte kampen for BBC, er klar på at det var riktig å vise ut brasilianeren.

- Jeg fikk nettopp en sms av tidligere dommer Dermot Gallagher. Han sier at det definitivt er rødt kort til Fernandinho. Hvorfor tenker man i det hele tatt på å kaste seg inn i en sånn takling. Det er midt på banen, og du redder ikke et mål. Han gir dommeren muligheten til å vise ham ut - det er den største tabben han gjør.

John Hartson, som også satt i BBCs studio, var imidlertid uenig i dommerens avgjørelse.

- Jeg synes ikke det er rødt kort. Jeg synes det er strengt dømt. Beina hans er oppe, men når han har kontakt, er beina faktisk nede på bakken. Han bør vite at han ikke bør gå inn med to strake bein, men for meg er det bare gult kort. Det er mer enn blokkering enn en takling.

Byttet inn stjernene

Ved pause skjønte Pep Guardiola at noe måtte gjøres dersom alle poengene skulle bli igjen på Etihad Stadium. Iheanacho og Jesus Navas ble tatt av banen til fordel for David Silva og Sergio Aguero.

Det var imidlertid en helt annen mann som fikk hull på byllen for vertene. Gael Clichy mottok ballen på hjørnet av sekstenmeteren, dro seg innover og plasserte ballen i borte hjørnet med høyrebeinet.

Fire minutter senere var Sergio Aguero på farten. Raheem Sterling gikk først i bakken da han forsøkte å runde Heaton. Returen dunket Aguero inn sitt første etter suspensjonen han fikk mot Chelsea.

Burnley slo tilbake etter mer klønete keeperspill av Claudio Bravo. City-keeperen forsøkte å bokse ut en corner, men bommet fullstendig slik at Ben Mee kunne banke inn reduseringen via tverrliggeren.