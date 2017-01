ANNONSE

Liverpool har måttet klare seg uten den kamerunske landslagsstopperen i to kamper.

Matip ønsker ikke å spille for Kamerun under afrikamesterskapet.

Men da må en spiller ha klarsignal fra sitt landslag for å kunne spille klubbkamper så lenge mesterskapet pågår.

Liverpool spilte uten Matip mot Manchester United sist helg og i cupomkampen mot Plymouth i midtuken.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har vært mektig oppgitt over situasjonen. FIFA kom fredag fram til at Matip kan spille for Liverpool, selv om han har takket nei til å spille for Kamerun.