FIFA utestenger Dele Alli

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) straffer den engelske landslagsspilleren.

FIFA har bestemt seg for å utestenge Dele Alli i én kamp etter at Tottenham-stjernen gjorde en «ufin og usportslig gest» under Englands VM-kvalifiseringskamp mot Slovakia tidligere denne måneden.

Engelskmannen skal ha risikert å gå glipp av to kamper, men FIFA nøyde seg altså med å utestenge Alli i kun ett oppgjør. Det betyr at Alli går glipp av Englands kommende VM-kvalifiseringskamp mot Slovenia, men er igjen tilgjengelig til å spille mot Litauen 8. oktober.

Viste fingeren

Det var etter Englands kamp mot Slovakia på Wembley 4. september at FIFA åpnet sak mot Tottenham-profilen etter at han underveis i kampen viste fingeren.

Både Alli, den engelske landslagsledelsen og Tottenham-manager Mauricio Pochettino forklarte i ettertid at det hele var ment som en spøk rettet mot lagkamerat Kyle Walker.

- Det er ingen fantastisk gest, men dette er ingen stor sak. Det var en fleip med en lagkamerat. Jeg tror ikke verken FIFA eller vi kommer til å gjøre noe stort ut av dette, sa Pochettino til pressen noen dager etter hendelsen.

I Englands tropp

Nå er det imidlertid klart at FIFA ser mer alvorlig på hendelsen ettersom de utestenger Alli i den neste VM-kvalifiseringskampen til England.

Til tross for at landslagssjef Gareth Southgate var klar over risikoen for at Alli kunne bli utestengt, valgte han tidligere denne uken å ta ut den unge Tottenham-spilleren i troppen som skal møte Slovenia og Litauen i oktober.

England er allerede på god vei til VM i Russland neste sommer. For øyeblikket ligger de på førsteplass i gruppe F med 20 poeng - fem poeng foran Slovakia på andreplass.

