Firmino avgjorde for Liverpool

WEST BROMWICH - LIVERPOOL 0-1:

For Liverpool trakk det lengste strået i en slitekamp mot West Bromwich søndag ettermiddag.

Roberto Firminos hodestøt på overtid i den første omgangen var det som skilte lagene første påskedag.

Hjemmelaget hadde gode muligheter til å sette ballen i nota, men maktet ikke overliste Simon Mignolet. Dermed klatret Liverpool forbi Manchester City og opp på tredjeplass på Premier League-tabellen.

KAN SMILE: Liverpool-manager Jürgen Klopp applauderer for seier og tre poeng mot West Bromwich.

Stanget gjestene i ledelsen

De første 45 minuttene på The Hawthornes så ut til å ende målløst, men Firmino ville det annerledes.

På overtid i førsteomgang stusset Lucas et innlegg fra Milner videre inn i feltet. Der var Liverpools brasilianer sterkest og stanget gjestene i føringen.

Det var imidlertid ikke de eneste sjansene som kom før hvilen.

Kvarteret ut i oppgjøret kom Liverpool på en farlig overgang etter at Claudio Yacob vartet opp med en fryktelig feilpasning. Ballen endte til slutt opp hos Firmino som klinket lærkula få centimeter utenfor stolpen.

West Bromwich hadde også sine muligheter og burde tatt ledelsen 23 minutter ut i oppgjøret. Et frispark ble løftet inn foran mål der Nacer Chadli kom på et flott løp. På åpent mål hadde 28-åringen mulighet til å bredside ballen i nettet, men fra to meter bommet han regelrett på kula.

Milner-volley

Et snaut kvarter ut i den andre omgangen fikk James Milner en stor mulighet til å doble ledelsen for rødtrøyene.

Firmino fikk ballen av Wijnaldum på høyresiden av 16-meteren og slo den i en flott bue over på motsatt side av feltet. Der hadde Milner løpt seg helt fri og kom alene med sisteskansen. Backen maktet imidlertid ikke å presse ballen under tverrliggeren, dermed slapp vertene unna med skrekken.

Begge lag hadde sine muligheter utover i andreomgang, men det ble med Ferminos mål før pause. Dermed ebbet kampen ut med seier og tre poeng for gjestene.

Med søndagens triumf klatret Liverpool opp på tredjeplass på tabellen, to poeng foran Manchester City, som har én kamp mindre spilt.

Storkampen mellom Manchester United og serieleder Chelsea kan følges i Nettavisens livestudio fra kl. 17.00.