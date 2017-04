Firminos draktfeiring vekker oppsikt

ANNONSE

Roberto Firmino avgjorde Liverpools kamp mot Stoke med en vakker 2-1-scoring, lørdag ettermiddag. Da valgte brasilianeren å rive av seg drakten og feire i bar overkropp.

Dermed mottok han gult kort fra dommer Mike Dean.

Angriperen gjorde det samme etter sin 4-2-scoring mot Crystal Palace tidligere i sesongen, og er dermed den eneste spilleren i Premier League som har fått to gule kort for slik målfeiring denne sesongen.

«Ingen» gjør det oftere

Og denne feiringen er noe Firmino til stadighet velger å gjøre. Ifølge Squakwa, er det sjuende gang siden 2012/13-sesongen at Firmino får gult kort for målfeiringen. Det er ingen andre i de fem store ligaene i Europa som har like mange.

Som om ikke det var nok. Både mot Leicester tidligere i sesongen, og mot Arsenal og Manchester City forrige sesong var trøyen til Firmino på vei av, før han ombestemte seg, og lot den bli værende på.

Lovlig til 2004

Regelen om at en slik feiring skal belønnes med gult kort kom i 2004. Fram til da var det helt vanlig å ta av seg drakten i begeistring etter å ha scoret for laget sitt.

For oss nordmenn var John Arne Riise spesielt kjent for å feire på lignende måte.