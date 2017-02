Forbannet Benitez etter overgangsfiasko: - Jeg er skuffet

ANNONSE

Etter at Rafael Benitez tok over som Newcastle-manager sist sommer, har han tatt full kontroll over Newcastle-skuta. Den rutinerte manageren solgte unna flere toppspillere, og sørget med det for at Newcastle satt igjen med solid profitt etter sommerens overgangsvindu.

På tross av dette, klarte Benitez å tette hullene i laget, og hans Newcastle ligger i skrivende stund på andreplass i Championship.

Etter et skuffende overgangsvindu i januar, ser stemningen i Newcastle nå ut til å ha snudd.

- Jeg er skuffet



Ifølge The Independent ønsket Benitez å signere Andros Townsend fra Crystal Palace, og James McCarthy fra Everton. Til Benitez' store fortvilelse, ble det ikke noe av disse overgangene.

Avisen skriver at spesielt Townsend ble sett på som hovedprioritet i Newcastles overgangsmarked, men overgangen strandet etter at Newcastle ikke var villige til å betale det Palace krevde.

Da Benitez ble konfrontert med Townsend-saken etter uavgjortkampen mot Crystal Palace nylig, var spanjolen svært ærlig om skuffelsen.

- Det det klart. Jeg har sagt før at jeg er skuffet, sier Benitez ifølge Independent.

- Jeg vet ikke hva som skjedde, fortsetter Benitez.

Ashley involvert



Da Benitez signerte for Newcastle sist sommer, var han veldig klar på at han ville ha full kontroll over klubbens spillerkjøp. I overgangsvinduet i januar skjedde ikke dette, og Independent skriver at klubbens eier, Mike Ashley, skal ha lagt om klubbens overgangstaktikk, og dermed nærmest ha vingeklippet den erfarne manageren.

Det skal ha blitt svært dårlig mottatt fra Benitez sin side.

Independent skriver at spanjolen nå er klar på at han fortsetter som manager for Newcastle ut denne sesongen, men at fremtiden er mer usikker.

Ifølge avisen har Benitez blitt så forbannet at det nå er stor tvil om han vil være Newcastle-manager når neste sesong sparkes igang i august.

