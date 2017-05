ANNONSE

Bare to måneder etter at han signerte for den nyopprykkede Premier League-klubben Brighton er Vegard Forren usikker på hva framtida vil bringe.

Forren signerte i mars en korttidskontrakt med den engelske klubben. Avtalen strakk seg ut inneværende sesong.

Brighton er klare for neste sesongs Premier League, men det er foreløpig uvisst om det blir med den norske midtstopperen i spillerstallen.

- Vi har vært enige om å ta det litt etter sesongen. Den endelige praten. Det er litt sånn ståa er, så det er usikkert. Jeg har ikke fått kjempeklare signaler på at jeg er ferdig, eller på at de vil ha meg med videre, sier Forren til eurosport.no.

I øyeblikket oppholder han seg hjemme i Molde, mens lagkameratene feirer opprykket i Las Vegas. Forren hevder likevel at magefølelsen er god.

- Den er ganske god. Jeg vet de er veldig fornøyde med det jeg har bidratt med i de 2–3 månedene jeg har vært der. De er i en situasjon der de har fire stoppere, så da er spørsmålet om de skal ha en til. Jeg har i hvert fall ikke gjort meg bort, sier han.

Midtstopperen hevder han gjerne vil fortsette karriere i England. Om det eventuelt blir i en mesterskapsserieklubb, vil tiden vise.

