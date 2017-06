Forsberg kobles til Liverpool og Arsenal - RB Leipzig nekter å selge

ANNONSE

Roma, Milan, Arsenal og Liverpool er bare noen av klubbene som er interessert i å signere svensken, ifølge Aftonbladet.

Forsberg imponerte stort forrige sesong med blant annet 22 målgivende pasninger og åtte scoringer for RB Leipzig som tok en overraskende 2. plass i Bundesliga.

Svenskens agent, Hasan Cetinkaya, ønsker nå å diskutere spillerens fremtid med RB Leipzigs klubbledelse.

Avtale frem til 2022



RB Leipzig-direktør, Oliver Mintzlaff, opplyser imidlertid til tyske Bild at klubben ikke har noe ønske om å diskutere et mulig klubbytte eller en ny avtale.

- Vi kan alltid prate, men ikke om kontrakten eller en overgang. Hvis hans agent har glemt hvor lang kontrakt Emil har med oss, så kan vi alltid sende ham en kopi, sier Mintzlaff til Bild.

Forsberg har nemlig en avtale som varer frem til 2022 med den tyske Bundesliga-klubben som ikke har noen planer om å selge svensken.

Mintzlaff er tydelige på at Forsberg blir viktig for RB Leipzig når de skal prøve å hevde seg i Champions League til høsten.

KLAR TALE: RB Leipzig-direktør Oliver Mintzlaff forteller at klubben ikke har noen planer om å selge Emil Forsberg.

Agenten reagerer: - Ødelegger drømmen hans



Men Forsbergs agent har latt seg provosere av tyskerens uttalelser til Bild.

- Jeg og Emil har alltid akseptert klubben og avtalen med dem. Når Emil kom dit så var ambisjonen å ta laget til Bundesliga og Champions League. Han har vært med hele veien og tatt rekord i deres drakt.

- Både jeg og Emil har pratet med klubben om hans ambisjoner, hans fremtid og hans drømmer. De har ikke kjøpt ham for 15 millioner euro, de kjøpte ham for 3,5 millioner euro. Han skrev under på en ny kontrakt og betalt ti ganger tilbake. Jeg kommer aldri til å akseptere at noen som jeg aldri har møtt går ut og er så arrogant. De får leve med at de ødelegger drømmen hans, sier Cetinkaya til Aftonbladet.

BUNDESLIGA: Emil Forsberg har vært strålende for RB Leipzig i tyske Bundesliga.

Agenten vil ikke bekrefte at Forsberg ønsker å foralte RB Leipzig, men er tydelig på at det er stor interesse for spilleren.

- Det finnes interesse fra noen av verdens største klubber, men jeg har gitt dem beskjed om at det ikke kommer til å skje noe, forteller agenten.