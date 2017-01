Fra himmel til helvete for Mané og Liverpool

ANNONSE

SUNDERLAND - LIVERPOOL 2-2:

Liverpool snublet i mandagens bortemøte med Sunderland og fikk bare med seg ett poeng i kampen som endte 2-2.

Daniel Sturridge og Sadio Mané scoret målene for Liverpool, mens to straffescoringer fra Jermain Defoe reddet ett poeng for vertene.

Den siste straffen kom etter at Mané strakk ut armen og handset da han sto i mur på et Sebastian Larsson-frispark.

- Hva driver Mané med? Soleklar straffe, skrev fotball- og betting-ekspert Morten Langli på Twitter.

- Han ligner på en håndball-keeper når han går ut der, sa Jon Hartvig Børrestad i TV 2s studio.

Også John Hartson i BBCs studio hadde liten forståelse for hva senegaleseren holdt på med.

- For meg er det klar straffe. Hva er det Mané holder på med? lurte Hartson på.

Jurgen Klopp var ikke spesielt fornøyd med at to poeng gikk fløyten i sluttminuttene.

- Jeg kan ikke forklare det fordi jeg vet ikke helt hva jeg så. Laget mitt kjempet, men jeg var ikke sikker på at de kunne klare det.

Tyskeren sa ingenting på at det ble dømt straffe etter handsen til Mané, men mener det ikke skulle vært dømt frispark i situasjonen i forkant.

- Det var ikke noen forseelse før frisparket som førte til den andre straffen. Du trenger litt flaks, men Sunderland kjempet også hardt og kanskje fortjente de det, sa Klopp.

Sturridge-scoring

Snaue ti minutter var spilt da Daniel Sturridge testet Vito Mannone for første gang i kampen. Italieneren vartet opp en med god enhåndsredning. Like etterpå måtte Mannone igjen i aksjon da Georgino Wijnaldum prøvde seg fra distanse.

Ikke lenge etterpå var den tidligere Arsenal-keeperen nok en gang Sunderlands reddende engel da han var raskt nede i hjørnet og reddet et nytt forsøk fra Sturridge.

Midtveis i førsteomgangen klarte ikke Sunderland å stå imot lenger. James Milners corner traff Dejan Lovren, som sendte ballen videre til Sturridge. Den formsterke Liverpool-spissen headet ballen vakkert i en bue over Mannone og i nettet.

TOK LEDELSEN: Liverpool-spillerne jubler for Daniel Sturridge sin 1-0-scoring.

Klavan lagde straffe



Vertene brukte imidlertid ikke lang tid på å slå tilbake. Ragnar Klavan felte Didier Ndong innenfor sekstenmeteren, og dommer Anthony Taylor pekte på straffemerket.

Fra elleve meter fra Jermain Defoe sikker som banken og satte inn utligningen hele nede i hjørnet bak Simon Mignolet.

Like etterpå var Sunderland nære ved å ta ledelsen. Defoe ble spilt alene gjennom av Adnan Januzaj og forsøkte å runde Mignolet. Belgieren fikk imidlertid en hånd på ballen. På returen ble Borini stoppet av Klavan, som reddet til blokkerte til corner.

UTLIGNET: Jermain Defoe setter inn 1-1 for Sunderland.

Liverpools ledermål kom etter at innbytter Alberto Moreno slo en corner inn fra høyre. Papy Djibodji headet stusset ballen mot bakre stolpe og der dukket Sadio Mané og satte inn 1-2.

Minutter senere gikk Mané fra helt til syndebukk da han i muren strakk ut armen og stoppet et frispark fra Sebastian Larsson. Dommer Anthony Taylor var aldri i tvil og pekte på straffemerket.

Jermain Defoe satte inn 2-2 i samme hjørne som han satte inn sitt første for dagen.