Frank de Boer ferdig i Crystal Palace

Nederlenderens tid som manager for Crystal Palace er over.

Frank de Boer er ferdig i jobben som manager for Crystal Palace. Det melder Crystal Palace på sine nettsider. Ifølge Daily Mail er det ventet at Roy Hodgson kommer til å ta over som manager for klubben.

- Vi ønsker å takke Frank for hans dedikasjon og harde arbeid, står det i pressemeldingen fra Crystal Palace.

Nederlenderen tok over som manager for London-klubben i sommer, men etter en svært dårlig start på sesongen, har Crystal Palace valgt å finne seg en ny person til å lede laget.

De Boer kom inn i jobben etter et tilsvarende skuffende opphold i italienske Inter. Tidligere har han opplevd stor suksess med nederlandske Ajax.

Crystal Palace har hatt en marerittstart på sesongen. Først ble det et 0-3-tap mot Premier League-ferskingene Huddersfield, før Liverpool ble for sterke, og vant 1-0 på Anfield.

De to påfølgende kampene endte med tap 0-2 mot Swansea, og 0-1 mot Burnley. London-laget har altså ikke evnet å score mål på de fire første kampene, og har inntatt en bunnplassering i Premier League sammen med Bournemouth.