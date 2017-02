Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Claudio Ranieri fikk torsdag sparken som manager i Leicester, ni måneder etter at han førte klubben til det mest sensasjonelle seriegull noensinne.

Nå sitter førersetet i Leicester tomt og favoritten til å ta over posisjonen er en av Manchester Citys tidligere trenere, Roberto Mancini, skriver Daily Star.

Daily Telegraph utnevner Guus Hiddink som en av kandidatene til å bli den nye lederen på King Power Stadium.

Everton skal ha fått et bud på Wayne Rooney avslått i januarvinduet. Daily Mirror melder at The Toffees vil prøve seg igjen på Rooney til sommeren. Rooney startet karrieren sin i Everton og hvis Ronald Koeman får det som han vil, får han kanskje avsluttet den der.

Arsenals talentfulle høyreback, Hector Bellerin skal være åpen for en Barcelona-retur hvis Arséne Wenger forlater The Gunners, skriver Deportivo Mundo. Hvis overgangen blir et faktum er ikke Bellerin den første spilleren som har forlatt Arsenal til fordel for Barcelona.

Arsenal og Juventus skal begge ønske seg Monacos Kylian Mbappe, ifølge Bleacher Report. Den 18 år gamle angriperen scoret senest i tirsdagens Champions League kamp mot Manchester City.

Pep Guardiola trenger forsvarsspillere, skal vi tro Daily Mail. Nå skal den tidligere Barcelona-treneren være interesserte i å hente sin gamle elev, Dani Alves. Alves spilte under Guardiola i Barcelona og var med på å hente inn flere trofeer med City-manageren.

Atlético Madrid skal ha fortalt Manchester United at de vil beholde Antoine Griezmann i en sesong til. Daily Telegraph melder at Madrid-klubben foreslår å hente Lyon-spissen Alexandre Lacazette, som erstatter. Om Mourinho og Griezmann vil godta Atléticos beslutning gjenstår å se.

Et annet rykte i den røde delen av Manchester er at Benficas fotballpresident har flyet til England for å diskutere en overgang for høyrebacken deres, Nelson Semedo, skriver The Sun.

Nå er Ranieri ferdig i Leicester:

Se Barcelona-talentets ville scoring: