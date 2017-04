Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Manchester City har «mye å gjøre» på overgangsfronten til etter endt sesong. Det har manager Pep Guardiola allerede varslet, ifølge Manchester Evening News.

Lokalavisa trekker fram Arsenal-stjernen Alexis Sánchez (28) som et av målene City har sett seg ut på markedet. Det spekuleres også i om de lyseblå kommer til å bruke opptil 200 millioner pund på nye fjes til spillerstallen i neste vindu.

I Arsenal har man samtidig tilbudt Sánchez nye lønnsbetingelser som vil gjøre chileneren til den best betalte spilleren i Premier League. Dette skriver London Evening Standard.

Joe Hart (29) var en av spillerne som forsvant ut av Manchester City-stallen temmelig kjapt etter Pep Guardiolas ankomst i fjor. Daily Mirror skriver nå at Guardiola skal ta en avgjørelse på om Hart får en ny sjanse ved sesongslutt. 29-åringen er lånt ut til Serie A-klubben Torino denne sesongen.

Samtidig forsikrer City-manageren at skadeplagede Vincent Kompany (31) har en framtid på Etihad. The Times er kilden til dette.

Evertons Ross Barkley (23) er i vinden om dagen, på godt og vondt. The Guardian melder nå at Barkley har fått beskjed av klubben om å bestemme seg. Everton vil ha svar innen sesongen er ferdig på om midtbanespilleren vil satse videre hos dem.

Barkley nåværende kontrakt går ut i juni neste år. Ifølge Daily Telegraph må 23-åringen skrive under på en ny avtale innen sommeren dersom han skal bli værende på Goodison Park. Kontraktsforslaget tilbyr angivelig 100.000 pund i ukelønn, «take it or leave it».

Liverpool vil ikke være noe dårligere enn byrival Everton og har meldt seg på i kampen om å signere Virgil van Dijk (25) fra Southampton. Daily Mail skriver at også Chelsea og Manchester City er på ballen når det gjelder midtstopperen fra Nederland.

I Spania skriver Sport at Barcelona har hatt en prat med Liverpool og forsøker å hente Philippe Coutinho (24) til Camp Nou.

DESTINASJON BARCELONA? Philippe Coutinho kan ta spranget fra Anfield og Liverpool til Camp Nou om Barcelona får det som de vil.

Chelsea fortsetter jakta på den italienske spisskometen Andrea Belotti (23). Blåtrøyene skal ha tilbudt Torino 51 millioner pund, men må ifølge Daily Mirror øke budet til 85 millioner pund for å løse ut utkjøpsklausulen i Belottis kontrakt. Da snakker vi altså om drøyt 912 millioner kroner.

Antonio Conte skal også være lysten på å hente den unge midtstopperen Jorge Meré (19) fra Sportin Gijón til Chelsea. Daily Star mener å vite at spilleren har en solid utkjøpsklausul som tilsvarer i overkant av 268 millioner kroner.

London Evening Standard mener Diego Costa (28) har gitt sterke indikasjoner på at han vil fortsette i Chelsea. Spansk-brasilianeren har blitt koblet hyppig til kinesisk fotball siden janaurvinduet. Men Costa skal ikke ha noe ønske om å splitte det fruktbare samarbeidet med Eden Hazard (26), hevdes det.

På Stamford Bridge kan man uansett slå seg på brystet og konstatere at man har hatt en god sesong. Det samme kan ikke sies om byrival Arsenal, der Mesut Özil (28) er blant profilene som ikke har innfridd.

Tyskeren ser nå ut til å måtte gi opp forsøket på å skaffe seg bedre kontraktsbetingelser hos The Gunners, påstår Daily Mail. Årsaken skal rett og slett være manglende interesse fra andre klubber.

Leicester har innsett at det trengs flere forsterkninger i stallen for å gjenskape noe som ligner de sensasjonelle prestasjonene fra forrige sesong. Daily Telegraph skriver at klubben kan sette overgangsrekord med et bud på 30 millioner pund for Middlesbrough-stopper Ben Gibson (24).

Målvakt Ron-Robert Zieler (28) har derimot truet med å forlate Leicester, skriver The Sun. Den tidligere tyske landslagskeeperen har ikke klart å kjempe seg til særlig med spilletid i konkurranse med Kasper Schmeichel (30).

Den mangeårige Stoke-bautaen Ryan Shawcross (29) kan havne i Newcastle. The Magpies er favoritter til å sikre seg midtstopperen, som har et drøyt år igjen av avtalen med Stoke. Det rapporterer Newcastle Chronicle.

West Ham legger kontraktsforhandlingene med Michail Antonio (27) på vent, melder The Guardian. Det skjer ettersom toppscoreren nylig pådro seg en skade som utelukker ham fra mer spill denne sesongen.

Vi avslutter dagens lange spalte med at West Ham gjør et nytt forsøk på å hente den tidligere Blackburn-floppen Anthony Modeste (29). Det melder Bleacher Report. Den franske spissen har funnet storformen i tysk fotball de siste åra, og står med 23 ligamål for Köln inneværende sesong.