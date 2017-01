Fredheim tror på revansjsugent Liverpool

ANNONSE

Rødtrøyene ligger under 0-1 etter en blek opptreden på den engelske sørkysten tidligere i måneden. Liverpool var direkte heldig som ikke gikk på et skikkelig stortap. Southamptons matchvinner Nathan Redmond kunne alene scoret fire ganger.

I Premier League har Jürgen Klopps menn også slitt. Laget har ikke vunnet noen av årets tre første seriekamper. Lørdag kom sesongens første hjemmetap da bunnlaget Swansea overrasket og vant 3-2.

Southampton fikk derimot en stor opptur med 3-0 mot Leicester.

- Det er to lag som satt igjen med stikk motsatte følelser i helgen. Liverpool opplevde å gå på et sjokktap, men normalt er de bunnsolide hjemme på Anfield. Der kan de snu nesten hva som helst, noe vi så i fjorårets europaligasemifinale mot Borussia Dortmund. Det var en av de mest elleville kampene jeg har vært på, sier Fredheim til NTB.

Fått høyere status

Han skal kommentere midtukens ligacupsemifinaler for Eurosport. Veteranen tror Southampton vil slite med å holde stand mot et heltent Liverpool-lag.

- At Liverpool tapte i helgen, var kanskje det verste som kunne skje for Southampton. Nå møter de et revansjsugent Liverpool. Jeg tror de skal få det veldig tøft på Anfield, spår Fredheim.

HAR TROEN: Kenneth Fredheim har troen på at Liverpool hever seg i returkampen mot Southampton i ligacupsemifinalen. Han skal kommentere oppgjøret for Eurosport.

Ligacupen er betraktet som det minst gjeve trofeet å vinne i engelsk fotball, men de siste årene har turneringen fått stadig høyere status. Enhver tittelmulighet er blitt viktig for toppklubbene.

- Det er viktig for Klopp og Liverpool å vinne en tittel. En ligacuptriumf vil gi tro på veien videre. Å ta ligagullet ser nå veldig tøft ut, og det kan bli vanskelig nok bare å bli topp fire i Premier League, mener Fredheim.

Drømmefinale

Manchester United har 2-0 å gå på før torsdagens returkamp borte mot Hull. De færreste tror at José Mourinhos lag skusler bort finaleplassen.

- Dette er Mourinhos spesialitet. Han vet hvordan man tar vare på en slik ledelse. Hull er godt organisert, men de trenger et mirakel slik jeg ser det, sier Fredheim.

Mourinho har alltid tatt ligacupen seriøst. Han har tidligere vunnet pokalen tre ganger med Chelsea, den siste i 2015. Fredheim mener United-spillerne for alvor har begynt å finne seg til rette under portugiserens ledelse.

- Han er innstilt på å vinne ligacupen. United begynner å se ut som et typisk Mourinho-lag. De ser solide ut defensivt, men er i dag veldig avhengig av Zlatan (Ibrahimovic) offensivt.

En finale mellom erkerivalene Liverpool og Manchester United vil være den første siden 2003. Da vant Liverpool med John Arne Riise på laget ligacupen med 2-0-seier.

- Med all respekt til de andre lag; Liverpool - Manchester United vil være selve drømmefinalen. Det blir ikke stort bedre enn det, avslutter Fredheim.

