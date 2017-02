SKADET: Gabriel Jesus er rapportert å ha brukket et ben inne i fotbladet. Brasilianeren kan miste resten av sesongen. Foto: Andrew Matthews (AP)

Gabriel Jesus kan være ute i tre måneder

Manchester Citys nye stjerneskudd Gabriel Jesus har brukket et ben i foten. Det betyr at han står i fare for å miste resten av sesongen.