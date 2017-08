Gerrard hyller Edvard (16): - Han har en utrolig framtid foran seg

Liverpool-legenden hyller det norske stortalentet etter lørdagens scoring.

Norske Edvard Tagseth (16) var lørdag sentral i seieren til Liverpools U18-lag. Han fant veien til nettmaskene i 38. minutt, og ga Liverpool ledelsen mot Blackburn.

Tagseth, som har vært en del av Liverpool siden han var 14 år, roses søndag av manager for U18-laget, Steven Gerrard.

- Jeg synes han var strålende over hele banen. Hvis du ser nøye på «Edy», så ser du at han ikke bare er strålende til å slå pasninger, men at han også har en utrolig energi, sier Gerrard til Liverpools nettsider.

- Han gjør all drittjobben, han vinner andreballene, han jobber hjemover. Han er en rolig gutt, og vi forsøker å få han til å komme ut av skallet sitt, fortsetter Liverpool-legenden.

Like før sommeren signerte han formelt for Liverpool, og har siden trent med laget til den tidligere midtbanegiganten. Lørdag fikk han nok en opptur med sitt første mål.

- Han har en utrolig framtid foran seg om han fortsetter å jobbe som han gjør, slår Gerrard fast.

Liverpool U18 vant til slutt kampen 3-2.

