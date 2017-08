Gerrard reagerer på Mendys Twitter-melding

- Ufint, sier Liverpool-legenden om Benjamin Mendys Twitter-melding.

Manchester City tok en overbevisende seier mot Brighton lørdag kveld, og hadde rimelig god kontroll på hjemmelaget gjennom hele kampen. Sergio Aguero sendte Manchester-laget i ledelsen, før et selvmål fra Lewis Dunk sørget for at det endte med en 2-0-seier til City.

Da Dunk stanget ballen i eget mål, var Manchester Citys Benjamin Mendy raskt ute på Twitter. Franskmannen ble kjøpt fra Monaco tidligere i sommer, men ble ikke spilleklar til kampen mot Brighton.

I stedet ble Twitter Mendys arena lørdag kveld.

- Kanonheading, skrev Mendy om Dunks uheldige selvmål.

Bullet header 😭😂😭 — Benjamin Mendy (@benmendy23) 12. august 2017

Gerrard reagerer



Steven Gerrard, som jobber som ekspert for britiske BT Sports ble konfrontert med Mendys Twitter-melding. Den tidligere Liverpool-kapteinen hadde lite til overs for franskmannens gest, og ga klar beskjed om det under BTs sending.

- Jeg liker ikke å se det der. Det er unødvendig, sier Gerard ifølge Telegraph.

- Det kommer til å komme en gang i sesongen der Mendy gjør en feil, og da vil han være veldig utsatt for kritikk selv, fortsetter han.

Liverpool-legenden mener Mendy kunne spart seg for meldingen.

- De vant kampen i dag, og City kan ta med seg mye positivt fra denne kampen. Jeg synes det er ufint, slår han fast.

Dunks selvmål kom etter 75 minutters spill. Fem minutter tidligere hadde Sergio Aguero sendt gjestene i ledelsen, etter å ha stanget mot Brightons forsvarsmur i over en time.

SELVMÅL: Lewis Dunk headet ballen inn i eget mål, og økte dermed Manchester Citys ledelse til 2-0.

Får støtte fra Lampard

Også tidligere Chelsea- og Manchester City-spiller, Frank Lampard, satt i BTs studio. Han støtter Gerrard i kritikken av Mendy.

- Jeg må si meg enig med Stevie. Hvorfor bruker du ikke et par sekunder for å tenke etter om dette er den riktige tingen å skrive, spør Lampard ifølge Telegraph.

- Steven har helt rett. Han skal spille denne sesongen, og kan komme til å tabbe seg ut selv, og da kan fort noen ville skrive noe tilbake, avslutter Lampard.

BT Sports har lagt ut et videoklipp av diskusjonen på Twitter, som kan sees i vinduet under.

"I think it's disrespectful to a fellow professional"



Gerrard would have no hesitation in pulling a player aside over a tweet like Mendy's. pic.twitter.com/YE9MM14o57 — BT Sport Football (@btsportfootball) 12. august 2017