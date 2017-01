Gerrard vender hjem til Liverpool

ANNONSE

Steven Gerrard er tilbake i Liverpool etter å ha spilt i USA og MLS siden 2015. 36-åringen skal jobbe fulltid i en rolle i klubbens akademi. Det skriver Liverpool på sine nettsider.

Den tidligere midtbanespilleren spilte for Liverpool i 17 år før han dro til amerikanske LA Galaxy i mai 2015.

Les også: Riise vender tilbake til Liverpool

- Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hva denne klubben betyr for meg. Da jeg fikk vite at det å komme tilbake var en seriøs mulighet, ville jeg være sikker på at det var en skikkelig rolle der jeg virkelig kan hjelpe organisasjonen, sier Gerrard til klubbens nettsider.

Avtalen vil sørge for at Gerrard får utviklet sine evner som trener. Samtidig vil hans erfaring som toppspiller være nyttig i klubbens ønske om å utvikle nye toppspillere.

Gerrard har spilt 710 kamper for Liverpool, og nettopp den erfaringen er det klubben ønsker å dra nytte av i klubbens akademi.

- Dette er det rette valget nå, sier Gerrard til lokalavisen Liverpool Echo.

- Sirkelen er fullført. Jeg vender tilbake til der det hele startet. Men denne avgjørelsen handler ikke om følelser, det handler om hva jeg kan bidra med for Liverpool, sier Gerrard.

Også tidligere Liverpool-spiller, John Arne Riise, er involvert i Liverpools akademi. Riise jobber deltid for akademiet samtidig som har jobber med trenerutdannelsen sin.