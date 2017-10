Giggs flørter med Everton og Leicester

Tidligere Manchester United-spiller Ryan Giggs legger ikke skjul på at han er interessert i å ta over som manager for Everton eller Leicester.

Ronald Koeman (Everton), Craig Shakespeare (Leicester) og Frank de Boer (Crystal Palace) har alle mistet jobben så langt i Premier League-sesongen. Mens sistnevnte klubb ansatte Roy Hodgson, leter Everton og Leicester etter langvarige managerløsninger.

Nå har United-legenden Giggs meldt sin interesse.

– For meg er dette klubber som interesserer meg, sier han, før han legger til:

– Men det er sikkert mange trenere der ute som er interessert i de rollene.

Giggs vant 13 ligatitler som United-spiller og hadde sjefsansvaret for Manchester-laget i fire kamper etter at klubben kvittet seg med David Moyes i 2014. 43-åringen var siden assistent under Louis van Gaal, men valgte å takke nei til en mindre rolle under nåværende manager José Mourinho.

