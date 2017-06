Giggs tror ikke United-jakten på Griezmann er over

ANNONSE

Torsdag ble det klart at Atlético Madrid ikke får registrere nye spillere i sommerens overgangsvindu. Kort tid senere fikk flere britiske medier, deriblant BBC, opplyst fra United-kilder at Griezmann ikke lenger blir prioritet i arbeidet med å forsterke Old Trafford-klubben.

Franskmannen gikk også ut på Twitter og viste sin lojalitet til Atlético.

Tidenes mestvinnende Manchester United-spiller er ikke overbevist om at en Griezmann-overgang er lagt død.

– Jeg er ikke sikker på at siste ord er sagt. Jeg tror saken vil dukke opp flere ganger i sommer, og det vil være mange rykter. United trenger mål. Denne sesongen var man altfor avhengig av (Zlatan) Ibrahimovic. De må hente inn spillere som kan score mål, og en av dem må være en angriper som kan gjøre over 20 mål, sier Giggs til Sky Sports.

Ibrahimovic er for tiden ute med en alvorlig kneskade. Det er usikkert om svensken blir tilbudt en ny kontrakt med United.

Griezmann står med 83 mål på 160 kamper for Atlético. Denne sesongen gjorde han totalt 26 mål i ulike turneringer.

