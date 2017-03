Griezmann: - Jeg har ingen grunn til å dra

ANNONSE

Gjennom vinteren har det med jevne mellomrom dukket opp artikler som hevder at Antoine Griezmann nærmer seg Manchester United. Storaviser som The Telegraph og The Times har vært blant mediene som har meldt om Manchester Uniteds interesse for Griezmann.

Spilleren selv har forholdt seg rimelig taus om ryktene.

Nå siteres han likevel av spanske AS på at han ikke ser noen grunn til å forlate Atlético Madrid.

Avisen siterer et intervju RTVE har gjort med den franske superstjernen.

- Jeg har det veldig bra her. Selvfølgelig har hjelper det fine været. Lagkameratene mine er blant de beste som finnes, og jeg har i tillegg en manager i toppklasse, sier Griezmann ifølge AS.

- Jeg trives veldig godt, og har ingen grunn til å forlate klubben, sier han videre ifølge AS.

I tillegg til at Griezmann har blitt koblet til en overgang bort fra klubben, har også klubbens manager, Diego Simeone, stadig blitt nevnt i forbindelse med andre klubber.

Griezmann selv virker overbevist om at Simeone fortsetter som managre for Atlético.

- Han er veldig tilfreds her, og føler at laget fortsatt har mer å gi. Han ønsker også at vi skal nå langt i Champions League og i La Liga, så jeg er sikker på at han fortsetter, sier Griezmann.

Simeone har blant annet blitt nevnt i forbindelse med den italienske klubben Inter.

Se video: Barcelonas utrolige comeback mot PSG: