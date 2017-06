Griezmann bekrefter at han blir i Atlético

ANNONSE

Griezmann har blitt koblet til Manchester United i lang tid, men nå bekrefter han overfor Telefoot at han fortsetter i Atlético, skriver blant andre The Independent. Franskmannen antyder at avgjørelsen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) om å opprettholde Atléticos overgangsnekt har spilt inn.

– CAS har tatt en avgjørelse. Atlético kan ikke hente nye spillere (i sommer). I samråd med Eric Olhats, min rådgiver, har vi besluttet at jeg skal bli her. Dette er en tøff tid for klubben, så det ville ha vært et slag i ansiktet (for Atlético) om jeg dro nå, sier Griezmann, ifølge avisen.

Griezmann scoret 16 mål i La Liga denne sesongen.

(©NTB)