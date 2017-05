Griezmann hinter om United-overgang

ANNONSE

Antoine Griezmann har kommet med et nytt hint, som vil gi Manchester United-fansen vann i munnen.

Atletico Madrid-stjernen, som stadig kobles til en overgang til Manchester United, gjestet mandag det franske talkshowet Quotidien.

Der ble den franske landslagsstjernen spurt om hvor stor sjanse det er for at han signerer for Manchester United i sommer.

- Det er mulig, sa Griezmann og anslo videre at på en skala fra én til ti, er sannsynligheten for å se ham i United-drakt til høsten, en sekser.

Programlederen virket overrasket over franskmannens svar.

- Å, ja? Du er klar over hva du sier?

- Ja, ja, svarte Griezmann.

Det skal nevnes at han på tilsvarende spørsmål når det gjaldt å bli værende i Atletico Madrid, svarte «sju av ti».

Angrepsspilleren sa også at han tror det hele er avgjort i løpet av to uker, og nå spekuleres det i om utfallet av onsdagens Europa League-finale kan bli avgjørende for om franskmannen velger United.

Ifølge overgangsguruen Gianluca Di Marzio i Sky Italia er overgangen langt fra i boks, men det jobbes utvilsomt med å få hentet 26-åringen til Old Trafford.

I november sa Griezmann følgende om interessen fra José Mourinho og co:

- Jeg snakker ofte med Pogba. Manchester United er en stor klubb med en flott struktur bak seg.

I og med at Atletico Madrid er i ferd med å sikre seg Alexandre Lacazette fra Lyon, synes overgangen enda mer sannsynlig.

Griezmann, som ble toppscorer i EM i fjor sommer med seks mål, har denne sesongen noterte seg for 16 nettkjenninger i La Liga.