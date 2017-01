ANNONSE

Pep Guardiola innser at det blir en tøff kamp om mesterligaplassene.

De lyseblå er bak serieleder Chelsea med hele ti poeng etter en halvspilt Premier League-sesong. En slik luke er det få som tror at City er i stand til å tette. Selv Guardiola innrømmer at tittelen langt på vei er tapt.

Vinner både Arsenal og Tottenham hver sin kamp mot henholdsvis Crystal Palace og Watford søndag ettermiddag, faller City ned til femteplass. I tillegg puster Manchester United byrivalen i nakken etter fem strake seirer. Kun de fire beste ved sesongslutt får sjansen i mesterligaen til høsten.

På spørsmål om City står overfor en innbitt kamp om å klare topp fire, er Guardiola helt ærlig om situasjonen.

- Definitivt. Det vil bli en veldig vanskelig kamp for alle de involverte lagene.

Nye prioriteringer?

Spanjolen går langt i å antyde at Manchester City kan komme til å satse enda mer på mesterligaen og FA-cupen hvis det blir umulig å kjempe seg tilbake i den engelske tittelkampen.

- De (Chelsea) har vunnet 12 eller 13 kamper på rad, så det stemmer at det er tungt å svelge at vi taper poeng. Men nå starter vi annen halvdel av sesongen. Vi blir nødt til å konsentrere oss om oss selv og prøve å gjøre det som trengs for å vinne kamper. Når du er ti poeng bak, kan du ikke tenke lenger fram enn til neste kamp, sier Guardiola.

- Det er fortsatt mange ting å kjempe for: Premier League, Champions League og FA-cupen. Først når vi se hvor vi er hen når det er en måned eller to igjen av sesongen, bestemmer vi oss for hva målet blir, legger han til.

Manchester Citys neste kamp er hjemme mot Burnley mandag.

