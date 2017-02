Guardiola har funnet sin frelser

ANNONSE

MANCHESTER CITY - SWANSEA 2-1:

På overtid i kampen mellom Manchester City og Swansea sa TV 2s kommentator, Kasper Wikestad, at de lyseblå trengte en frelser. Sekunder etter satt Gabriel Jesus inn seiersmålet, og sitt andre for dagen.

Det brasilianske vidunderbarnet Gabriel Jesus viste seg igjen tilliten verdig i søndagens kamp mot Swansea. Med Agüero på benken måtte 19-åringen levere. Det gjorde den unge brasilianeren.

- Det er ingen vits i å benke Jesus og det er jo godt for en manager, å ha to gode spisser, sa Simen Stamsø-Møller i Premier League-studioet. Videre påpekte fotballeksperten at Agüero har sett frustrert ut på topp i det siste og har godt av konkurransen Jesus kommer med.

Manchester City startet oppgjøret mot Swansea på Ethiad med å gå rett i strupen på de hvitkledde. Det tok ikke mer en elleve minutter før Citys første mål var et faktum. David Silva la inn fra venstre mot Sterling, som noe heldig fikk avlevert ballen på sølvfat til Gabriel Jesus. Den talentfulle brassen skjøt ballen på halv volley forbi Lukasz Fabianski, fra ca. tre meters hold.

- Feige lag

Det var smått utrolig at City ikke fikk inn flere mål i løpet av første omgang. De store sjansene kom på løpende bånd for det ballsikre laget, men hverken Kevin De Bruyne, Yaya Toure, eller Raheem Sterling klarte å overliste Lukasz Fabianski. TV 2s kommentator Kasper Wikestad var imponert over Guardiolas menn.

- Dette er feige lag. Det ser ut som det spilles løkkefotball ut på gressmatta, utbrøt Wikestad under Citys overkjøring.

Gylfi Sigurdsson utlignet

Etter pause var det Swansea som åpnet med den første sjansen. Dødballspesialisten Gylfi Sigurdsson fikk et herlig treff på et frispark ca. 25 meter ut i banen. Ballen var på vei til å lime seg inn i nærmeste kryss, men en lynrask redning fra William Caballero hindret Swansea utligningen.

- Det er slike redninger City ikke har klart å forhindre under Claudio Bravo, påpekte Kasper Wikestad etter Caballeros redning.

Utover andre omgang åpnet kampen seg mer, da det var tydelig at City ble mer og mer stresset over å ikke sette den forløsende 2-0-scoringen. Både City og Swansea kom til store muligheter, men det var enten keeper eller treverket som stod i veien, frem til det 80. minuttet.

Da spilte Swansea seg innover i banen og Gylfi Sigurdsson endte opp med kula på tyve meters hold. Islendingen nølte ikke, han klinket ballen langs bakken og ned i venstre hjørne for Caballero.

- All honnør til Swansea, de jobber seg tilbake i kampen, fortalte TV 2-Wikestad imponert.

UTLIGNET: Gylfi Sigurdsson utlignet sent i kampen mot City, det gav Swansea nesten uttelling.

Sergio Agüero ble byttet inn mot Raheem Sterling rett etter baklengsmålet. Agüero maktet ikke å score seiersmålet, men det gjorde vidunderbarnet Gabriel Jesus. I det 91. minuttet fant David Silva hodet til Jesus i feltet på et innlegg, som han til slutt satt i mål, etter en retur fra Fabianski.

Omdiskutert dømming av Dean

Dommer Mike Dean kom igjen i søkelyset da han gav Raheem Sterling et gult kort for filming på tampen av første omgang. Sterling ble spilt gjennom og rakk akkurat å få en tå på ballen før Fabianski satt en fot i engelskmannen. Sterling falt ned etter duellen, noe Mike Dean og hans assistent tolket som et forsøk på filming. TV 2s fotballekspert, Brede Hangeland, var totalt uenig i Deans vurdering av situasjonen.

- Jeg mener det er en klokkeklar feil av Mike Dean å gi gult kort til Sterling der. Det er ingen bevisst filming av Raheem Sterling i den situasjonen, forteller den gamle landslagstopperen i Premier League-studioet.

Mike Dean gjorde comeback som dommer i Premier League, etter å ha dømt Championship-fotball de siste rundene. Dean hadde flere kamper på nyåret hvor han tok noen håpløse avgjørelser og som fikk store utfall for kampene han dømte. En av hendelsene som førte til at han ble sendt ned et system var da han gav West Hams Sofiane Feghouli rødt kort mot Manchester United på nyåret 2017, noe som var med på å avgjøre kampen.