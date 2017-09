Guardiola krysser fingrene for Gündogan

Pep Guardiola håper at Ilkay Gündogan ikke er satt på siden for lenge etter at Manchester City-stjernen ble skadd i returen etter de alvorlige kneproblemene.

Leroy Sanés dobbel sørget for at Manchester City tok seg videre fra ligacupens tredje runde med 2-1-seier mot Premier League-kollega West Bromwich onsdag, men at Ilkay Gündogan hinket av banen i andre omgang satte en demper på feiringen.

Den tyske midtbanespilleren spilte sin første kamp fra start siden desember etter å ha kommet seg fra en alvorlig leddbåndsskade i kneet.

Da Gündogan gikk i bakken etter å ha blitt taklet bakfra av Claudio Yacob onsdag, var det fryktet at han hadde pådratt seg en ny alvorlig skade.

Håpefull manager

Gündogan vil ta en ny MR av kneet, det motsatte av det han slet med tidligere. Det var tydelig at 26-åringen hadde vondt da han gikk av banen, men City-manager Pep Guardiolas håper å ha ham tilbake snart.

– Jeg tror ikke det er seriøst. Det er ikke åtte måneder, men en liten skade. Dessverre er det tøft å spille kamp. Han vil forhåpentligvis være tilbake snart, sa Guardiola.

– I morgen (torsdag) blir det tatt en test. Fysioterapeuten og legen sa til meg at det ikke var noe alvorlig, la han til.

Skadeplaget

Gündogan fikk ingen lystig debutsesong i engelsk fotball etter overgangen fra Borussia Dortmund. 26-åringen rakk totalt bare å spille ti Premier League-kamper.

– Du kan ikke tenke deg det, i åtte måneder, å kjempe helt alene, sa Guardiola.

– Jeg led med ham da han lå nede. Han ble liggende på gresset, og umiddelbart tenker man det verste om situasjonen.

Gündogan er kjent for å være mye skadeplaget. I fjor startet han tilværelsen i City med en skade og gikk glipp av lagets fire første seriekamper. Gündogan fikk etter hvert en god høst i City-drakten, og han spilte samtlige av klubbens seks gruppekamper i mesterligaen. Så kom kneskaden som spolerte resten av sesongen.

