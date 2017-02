Guardiola tror på City-slakt hvis de ryker ut av Champions League

ANNONSE

Tirsdag kveld møter Manchester City og Monaco hverandre, i den første av to kamper i 8-delsfinalen i Champions League. Pep Guardiola kommer med en advarsel til spillerne sine om hva som vil skje, hvis ikke Manchester City nøytraliserer det franske laget.

- Hele Europa kommer til å se oss spille, analysere oss og til å slakte oss hvis vi ikke vinner. De kommer også til å si hvor gode vi er hvis vi faktisk vinner, og erfaringen laget vil få om vi vinner er fantastisk for meg, sier Pep Guardiola til The Telegraph.

- Vi er heldige

Guardiola mener Manchester City skal være glade for å være i Champions League og ber spillerne sine nyte øyeblikkene i turneringen.

- Det er ikke lett å komme seg til Champions League. Det er mange gode lag som ikke er med her. Derfor kan vi regne oss selv som heldige. Jeg har alltid hatt dette synspunktet om denne turneringen, også med Barcelona og Bayern.

- City har ikke vært med i CL de siste årene, men det har vært en lang periode hvor de ikke har spilt der. Derfor er de viktig at de koser seg når de spiller i turneringen, ytrer Guardiola til The Telegraph.

Den tidligere Barcelona- og Bayern München-manageren vil at City-spillerne skal omfavne Champion League. Både Guardiola og Kevin De Bruyne vil gi fansen de samme minnene som i fjor, som da City kom seg til semi-finalen og da de slo Barcelona tidligere denne sesongen.

- Feil å sammenligne oss med United

De Bruyne merker at Manchester City blir sammenlignet med klubber som Manchester United og Liverpool. Det føler han blir feil.

- Vi har ikke vært like lenge med i denne turneringen som dem. De har spilt her tosifret antall ganger, men vi har vært med fem-seks ganger. I fjor tok vi et stort steg, men vi må klare å prestere så godt år etter år. Det er viktig at vi har progresjon og beveger oss i riktig retning, slik at vi får stilnet kritikerne, forteller De Bruyne til The Telegraph.

Dødelig angrep

Pep Guardiola har lagt godt merke til Monacos dødelige angrep denne sesongen. Med hele 108 mål i alle turneringer, er det kun Barcelona som står oppført med flere nettkjenninger enn Monaco. Guardiola innrømmer at det er morsomt å se den franske klubben spille.

- De er en av de mest suksessfulle klubbene i Europa når det kommer til å score mål. Som tilskuer er det morsomt å se de spille. Jeg er virkelig imponert over hvor gode de er, fysisk sterke, backene spiller som vinger og vingene spiller som kantspillere i angrep. Spissene deres er dødelig farlige foran mål, deres midtbane spiller svært intelligent, de er et komplett lag, skryter Guardiola til The Telegraph.

