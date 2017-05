Guidetti om Manchester United: - De spiller ikke fotball

ANNONSE

Manchester United tok et viktig steg mot Europa League-finalen torsdag kveld da de slo Celta Vigo 1-0 borte i Galicia i den første av to semifinalekamper.

Marcus Rashford scoret kampens eneste mål med et strålende frisparkskudd i det 67. minutt, men det det er Uniteds opptreden etter scoringen som provoserer Guidetti.

- Etter at de fikk målet sitt, så drøyde de bare tiden. De spiller ikke fotball. De er veldig utspekulerte på den måten, sier Guidetti ifølge Expressen.

Lot seg provosere



Svensken var blant Celta Vigo-spillerne som var tydelig frustrert mot slutten av oppgjøret da blant annet målscorer Rashford ble byttet ut. Engelskmannen som tilsynelatende hadde vondt i et kne, brukte lang tid på å gå av banen og flere Celta Vigo-spillere kjeftet på både dommeren og United-angriperen.

Guidetti tror imidlertid man vil få se et annerledes Manchester United i returoppgjøret på Old Trafford.

- Da kommer de til å måtte spille mer for supporterne deres kommer til å oppfordre dem til å gjøre det, forteller Guidetti.

KRANGLER: John Guidetti ble forbannet da Marcus Rashford brukte lang tid på spillerbytte i torsdagens semifinale i Europa League.

United favoritter

Det var ingen stor fotballkamp tilskuere og TV-seere ble vitne til mellom Celta Vigo og Manchester United torsdag kveld, men de rødkledde gjestene virket å ha brukbar kontroll og tok en fortjent seier.

Med 1-0-ledelse har Jose Mourinhos menn nå en klar fordel før returoppgjøret på Old Trafford, men Celta Vigo-trener Eduardo Berizzo har fortsatt tro på finaleplass.

- Tapet tvinger oss til å angripe dem i returoppgjøret. Vi skal reise til England og lage en fantastisk kamp og vi skal ta vare på sjansene våre. Dette er ikke over, sier Berizzo til Bein Sports.

Mourinho med blandede følelser

Og det kan virke som Manchester United er forberedt på at de fortsatt må jobbe hardt for å ta seg til finalen. Mourinho uttalte etter kampen i Galicia at han gjerne skulle sett at laget hans scoret flere mål.

- Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen, men ikke med resultatet. Vi skulle ledet med tre, eller i alle fall to mål til pause. Nå er det åpen, sier Mourinho ifølge BBC.

- Vi spilte bra nok til å ha avgjort semifinalen. Vi får håpe Old Trafford ønsker at vi skal vinne, for når Old Trafford ønsker det, så vinner vi, fortsetter Manchester United-manageren.

Returkampen mellom de to lagene spilles i Manchester på torsdag om en uke. Der kommer den endelige avgjørelsen om hvilket lag som sikrer seg en plass i Europa League-finalen.

I den andre semifinalen møttes Ajax og Lyon onsdag kveld. Der vant Ajax 4-1, og er dermed godt på vei mot en finaleplass.