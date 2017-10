Harry Kane på toppscorertoppen da Liverpool ble smadret

Tottenham lekte seg med Liverpool på Wembley.

TOTTENHAM - LIVERPOOL 4-1:

Tottenham hadde ikke slått Liverpool i seriesammenheng siden 28. november 2012 før søndagens oppgjør mellom de to lagene på Wembley, men statistikker er til for å brytes.

Ikke minst når man har Harry Kane på laget.

Spissen herjet med Liverpool i åpningsminuttene av kampen, sto for to scoringer og en assist, og sørget for at Liverpool hadde en tung vei tilbake nesten før kampen var skikkelig i gang.

Men han ble godt hjulpet av et Liverpool-forsvar som definitivt har hatt bedre dager på jobben enn dette. Alle de tre Spurs-målene i første omgang kom etter svakt forsvarsspill hos gjestene, og spesielt pekte 2-0-scoringen til Tottenham seg ut som klandreverdig - da Dejan Lovren feilberegnet et utkast fra Hugo Lloris og etterlot en autostrada bak seg som Kane boltret seg i.

Spissen serverte til Son Heung-min, som ikke gjorde noen feil foran mål og doblet Tottenham-ledelsen.

- Elendig forsvarsspill

Og Lovren, som ble byttet ut av Jürgen Klopp etter en halv times spill på Wembley, fikk gjennomgå i TV 2-studioet i pausen.

- Dette er amatørmessig forsvarsspill av Liverpool. Lovren er bare god når han duellerer og kan bryte foran. Den miksen med at han timer så dårlig er grusom der. Kane er av gårde, Lovren er langt borte, sa tv-kanalens fotballekspert Simen Stamsø Møller i pausen.

Stort bedre var det ikke ved vertenes 3-1-scoring, på overtid av overtiden i første omgang. Da valgte Joel Matip å heade et ufarlig frispark rett i beina på Dele Alli, som svarte med å banke ballen inn på volley.

- Det er elendig forsvarsspill. Den eneste Tottenham-spilleren som er farlig der, blir ikke plukka opp, kommenterte Stamsø Møller.

- Vi har sett det gang på gang på gang. Liverpool slipper inn for enkle mål.

Rekordmange tilskuere

Dermed fikk det rekordstore publikummet på Wembley - søndagens 80.827 betalende tilskuere er det høyeste antallet i en Premier League-match - full valuta for pengene. Og det startet tidlig.

Det var ikke engang spilt fire minutter før hjemmepublikummet kunne juble, og selvfølgelig var det Harry Kane som herjet med Liverpool-forsvaret.

Spissen holdt seg akkurat på rett side av offsidelinja, en linje som ble opphevet av Joe Gomez da Kieran Trippier chippet ballen frem mot Kane. Tottenham-spissen kranglet med seg ballen forbi en utrustende Simon Mignolet i Liverpool-buret, tråklet seg forbi en forsvarer, og sendte ballen i det åpne nettet.

TIDLIG BYTTE: Jürgen Klopp tok grep, og byttet ut Dejan Lovren etter halvtimen spilt på Wembley.

Det var 24-åringens sjuende Premier League-scoring for sesongen, og hans første på hjemmebane, men toppscoreren var ikke ferdig med det.

Forferdelig feilberegning

I det tolvte spilleminuttet tok nemlig Kane på seg rollen som servitør, etter at Liverpool-stopper Dejan Lovren formelig hadde forært spissen ballen på et sølvfat.

Spurs-keeper Hugo Lloris satte i gang et kontringsangrep med et langt utkast i retning av Kane, og Lovren gikk opp for å klarere ballen med hodet. Men kroaten feilberegnet ballen fullstendig. Kula fløy over Lovrens hode, og plutselig stormet Kane mutters alene oppover langs høyrekanten.

Han så inn foran mål, fant Son Heung-min med en lissepasning foran mål, og sørkoreaneren banket ballen på direkten inn bak en sjanseløs Mignolet.

2-0 etter tolv minutter, altså, og det skulle bli mer moro på Wembley. Spesielt Son Heung-min fikk muligheten til å score flere ganger mot et Liverpool-forsvar som virkelig ikke hang med i svingene.

Redusering ut av ingenting

Første sjanse kom bare noen minutter etter 2-0-scoringen, da Christian Eriksen spilte sørkoreaneren gjennom bak Liverpool-forsvaret på høyresiden. Fra skrått hold sendte Son ballen forbi Mignolet, men tverrliggeren sto i veien for en praktscoring.

Tottenham fortsatte å dominere, men ut av ingenting kom Liverpool tilbake i kampen midtveis i første omgang. Harry Kane satte i gang en kontring, men ble omringet av Liverpool-spillere og mistet ballen. Jordan Henderson overtok, sendte en herlig ball opp mot Mohamed Salah, som på sin side nærmest bommet på ballen da han skulle avslutte.

Touchet med bakre del av foten var likevel nok til at ballen gled forbi Hugo Lloris og trillet i mål via lengste stolpe.

Tidlig bytte

Liverpool var tilbake, men Tottenham fortsatte å kjøre kampen. Idet kampuret nærmet seg halvtimen spilt løp Son Heung-min ifra Dejan Lovren igjen og var alene med Mignolet, men den gode, gamle «tuppen» fra Son var ikke god nok til å overliste Liverpool-keeperen.

Rødtrøyene holdt på å kløne det til da en stormende Lovren på etterskudd holdt på å sette returen i eget mål, og manager Jürgen Klopp svarte med å ta ut midtstopperen etter 30 minutter og erstatte ham med Alex Oxlade-Chamberlain.

Joe Gomez gikk dermed inn og tok stopperplassen ved siden av Joel Matip, mens Emre Can tok høyrebackplassen hos gjestene.

Byttet så ut til å hjelpe for Liverpool. For selv om gjestene ikke produserte all verden fremover på banen, holdt de tettere igjen bakover der Kane og company ikke fikk de samme mulighetene.

VOLLEY: Dele Alli sørget for 3-1 med en herlig volley på overtid i første omgang.

2-1 så ut til å holde seg til pause, men så bestemte Liverpool-forsvaret seg for å rote det til igjen.

Alli-perle

På overtid av overtiden i første omgang fikk vertene frispark i god posisjon, og Christian Eriksen slo inn i feltet. Ballen var helt ufarlig på vei inn mot keeper Hugo Lloris, men i stedet for å la den passere bestemte Joel Matip seg for å heade den ut igjen i det livsfarlige området ved 16-meteren.

Der ventet Dele Alli. 21-åringen dro til på hel volley, og fikk presset ballen ned ved stolperota bak Lloris.

Dermed fikk Liverpools fornyede optimisme seg en knekk på vei inn i garderoben, og i andre omgang gikk vondt til verre for gjestene fra Merseyside.

Kane på toppscorertoppen

Elleve minutter ut i andre omgang var det keeper Simon Mignolets tur til å tabbe seg ut, på Kieran Trippiers frispark fra høyre. Sisteskansen forsøkte å bokse ballen vekk, men bommet og fikk bare flikket den i beina på Jan Vertonghen. Forsvarsspillerens avslutning ble reddet på streken, men på returen sto Harry Kane - hvem andre? - og dunket ballen i mål.

Spikeren i kista er et slitt uttrykk, men det beskriver godt Kanes andre mål for dagen. Det var samtidig scoringen som sendte 24-åringen til topps på toppscorertabellen, med sine åtte mål.

Faktisk har Kane fortsatt ikke scoret kun ett mål i noen av kampene i årets Premier League - men blitt tomålsscorer i fire kamper.

Coutinho i tverrliggeren

Liverpool ga seg riktignok ikke, og midtveis i omgangen var Philippe Coutinho centimetere fra å redusere for gjestene. Brasilianeren sendte av gårde et skudd i retning av krysset, og Hugo Lloris fikk bare så vidt endret ballbanen - men nok til at den traff helt oppe i venstre stolpe, før keeperen fikk kontroll over ballen.

Nærmere enn det kom likevel aldri Liverpool en redusering.

Tapet sender laget bak Burnley på tabellen og på en niendeplass, med 13 poeng på ni kamper. Tottenham, med Harry Kane på toppen av toppscorerlista, har inntatt tredjeplassen - á poeng med Manchester United på andreplass.

