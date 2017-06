Hazard brakk ankelen på trening

ANNONSE

Det belgiske fotballforbundet bekrefter på Twitter at Chelsea-stjernen har pådratt seg et brudd i høyre ankel etter at tråkket over på trening.

Det betyr at Hazard trolig går glipp av sesongstarten for Chelsea i august.

Den belgiske avisen Het Laatste Nieuws skriver nemlig at den belgiske landslagsspilleren kan måtte regne med fire måneder på sidelinjen.

Det er dårlige nyheter for den regjerende seriemesteren.

Hazard har blitt en nøkkelspiller på Stamford Bridge og det er liten tvil om at den tekniske belgieren vil bli savnet av manager Antonio Conte når laget hans starter på en ny Premier League-sesong 12. august.

Belgieren scoret 16 ganger for Chelsea i årets sesong da London-laget gikk helt til topps i den engelske ligaen.

Hazards prestasjoner i Chelsea-trøya har ført til at han blir koblet til Real Madrid.

Nylig uttalte belgieren at han ville vurdert en overgang til den spanske storklubben.

– Selvfølgelig ville jeg vurdert det om Madrid kom med et tilbud, sa han ifølge Sky Sports og fortsatte:

– Jeg har lyst til å vinne trofeer. Det ville vært fantastisk å vinne mesterligaen, men Chelseas mål er også å vinne den. For å være ærlig så vet jeg ikke hva som vil skje. Det jeg vet er at jeg fortsatt er under kontrakt med Chelsea for tre sesonger og at vi hadde en fantastisk sesong. Vi vil fortsette på den stien og bygge på det inn mot mesterligaen.