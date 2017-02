Hemmelig kilde hevder at Rooney er klar for United-exit

ANNONSE

Rooney skal være misfornøyd med lite spilletid under José Mourinhos ledelse. Etter 13 år i Manchester ser det ut til at Uniteds mestscorende spiller kommer til å forlate de røde djevlene. Engelskmannen skal allerede ha et tilbud på bordet fra en kinesisk klubb og det skal være stor interesse rundt Rooney fra MLS.

Les også: Onsdagens Premier League-rykter

En hemmelig kilde har snakket med Daily Mail og sier at United-legenden ikke blir værende i klubben.

- Skrivingen er på veggen for Wayne, han ser hva som skjer. Han spiller mindre, men mener han fortsatt har mye å gi. Han kommer ikke til å la det fortsette slik, fortalte kilden Daily Mail.

- Vil beholde ham

José Mourinho vil fortsatt beholde Wayne Rooney, men kan ikke garantere at han blir værende i Manchester.

- Det jeg kan garantere er at hvis Wayne forlater klubben, så er det ikke fordi jeg vil se han dra. Jeg ville aldri skuffet en legende som han ut av klubben sin. Du blir nødt til å spørre han om han ser seg selv bli værende, eller om han kommer til å tilbringe karrieren et annet sted, sa Mourinho nylig, ifølge Daily Mail.

Rooney har startet åtte Premier League-kamper denne sesongen og blitt byttet inn ni ganger. Det skal ikke være godt nok for den fryktede angriperen. Med Rooneys erfaring og rutine har Mourinho fortsatt bruk for Uniteds nummer 10.

- For meg er det ikke et spørsmål engang, jeg er glad for å ha ham her. Jeg er veldig åpen om dette. Jeg vil ikke at han skal forlate klubben, sa Mourinho tydelig på en pressekonferanse mandag.

Et tilbud på bordet

Manchester United skal ha et Rooney-tilbud på bordet fra en av de kinesiske klubbene, som ligger på 35 millioner pund. For det kinesiske overgangsvinduet stenger ikke før neste tirsdag, men kilder som står Rooney nær hevder at han ikke vil forlate United før sesongen utløper.

Rooneys gamleklubb, Everton, skal også være interesserte i å hente «den fortapte sønn» hjem, skriver Daily Mail. Hvis Rooney velger å spille for Everton må han fortsatt utkonkurrere spillere som Romelu Lukaku og Ross Barkley.

Det er fortsatt ikke så ille som å kjempe om plassene med Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford og Anthony Martial. I tillegg har det lenge sett ut til Antoine Griezmann kommer til Old Trafford til sommeren.

Se alle målene fra CL-møtet mellom Manchester City og Monaco:

Atlético med halvannet bein i kvartfinale: