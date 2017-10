Hendrick sørget for at Burnley-oppturen fortsetter

Jeff Hendrick senket Newcastle på Turf Moor.

BURNLEY - NEWCASTLE 1-0:

I et tett og jevnspilt oppgjør, ble Jeff Hendrick den store helten da han satte inn matchvinnerscoringen etter 74 minutters spill.

Målet kom som følge av en feil fra Newcastles Ayoze Peres. Ballen havnet etter hvert hos Johann Berg Gudmundsson, som sendte ballen videre til Hendrick. Iren stod uten noe særlig markering fra Newcastle-forsvaret, og satte inn det som viste seg å bli seiersmålet.

Seieren sørger for at Burnley nå står med imponerende 16 poeng etter ti spilte Premier League-kamper. Det er samme poengsum som Liverpool. Jurgen Klopps lag har dog en målforskjell som så vidt er bedre enn Burnleys, noe som gjør at Liverpool ligger på 6.-plass, mens Burnley følger på plassen bak.

Gigantklubber som Arsenal og Chelsea ligger eksempelvis kun tre poeng foran Burnley, hvis prestasjon knapt kan beskrives som noe annet enn imponerende.

Newcastle blir liggende på 9.-plass, to poeng bak Burnley.

Mest sett siste uken