Her er Manchester United på plass i Friends Arena

STOCKHOLM (Nettavisen): Den engelske storklubben fikk fritak av UEFA fra å stille med representanter på den obligatoriske pressekonferansen dagen før Europa League-finalen, men laget dukket likevel opp på Friends Arena tirsdag kveld.

Cirka klokken 19:00 ankom Manchester United-laget arenaen der de møter Ajax onsdag.

Nettavisen var til stede da spillerne sammen med støtteapparatet inspiserte gressmatten, før de etter hvert satte seg i bussen til hotellet der de skal bo i Stockholm.

Rekdal: - Dette gjorde det ikke lettere for Ajax

Tidligere norsk landslagskaptein Kjetil Rekdal var også på plass på Friends Arena tirsdag. Rekdal som skal kommentere onsdagens oppgjør for Eurosport, tror mandagens terrorangrep i Manchester påvirker United-spillerne.

- Ja, det tror jeg, men jeg tror det gjør dem enda mer innbitt på å vinne kampen. De kommer til å ville gi noe tilbake til byen og folket, sier Rekdal til Nettavisen.

- Det er ufattelig trist det som skjedde, men det gjorde ikke oppgaven til Ajax lettere. Det betyr litt mer for Manchester United å vinne nå, forteller den tidligere landslagsspilleren.

PÅ FRIENDS ARENA: Kjetil Rekdal er på plass på Friends Arena for å kommentere Europa League-finalen for Eurosport.

Han ser frem til å se lagene i aksjon foran 50.000 tilskuere onsdag.

- Jeg er spent på Ajax-laget. Jeg tror det blir enten eller for dem. Enten så blir anledningen for stor og Mourinho med taktikken og forberedelsene sine nuller ut Ajax sine styrker, eller så får man se et Ajax-lag som klarer å ødelegge den tryggheten til Mourinho og gjengen som gjør at vi får se en artig fotballkamp. Ajax har masse gode unge spillere som kan gjøre ting på egenhånd her, forklarer Rekdal.

Mourinho: - Klarer ikke få ofrene ut av hodet



Mens Ajax trener på Friends Arena tirsdag kveld, gjennomførte United deres siste økt hjemme på treningsfeltet ved Carrington før avreise.

Der holdt spillergruppen et minutts stillhet til minne om ofrene i mandagens terrorangrepet i Manchester.

United-manager Mourinho møter altså ikke pressen tirsdag kveld, men har kommet med følgende uttalelser på klubbens egen hjemmeside.

- Vi er svært lei oss over de tragiske hendelsene som skjedde i går kveld. Vi klarer ikke å få ofrene og deres familier ut av hodene våre, sier Mourinho.

- Vi har en jobb å gjøre, og vi vil fly til Sverige for å gjøre den jobben. Det er synd at vi ikke kan fly med den gleden vi alltid føler før en stor kamp, sier portugiseren.

AVLYSER: Manchester United avlyser tirsdagens pressekonferanse med Jose Mourinho på Friends Arena.

Manchester United møter Ajax i Europa League-finalen onsdag kveld klokken 20:45.

UEFA opplyser tirsdag at det vil bli holdt et minutts stillhet til minne om ofrene i Manchester før finalen. I tillegg avlyser de enkelte opptredener i de planlagte showet før avspark.

Nettavisen er til stede på Friends Arena for å følge oppgjøret.

