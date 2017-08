Hevder Arsenal-spillerne har fått nok av Sanchez

Flere Arsenal-spillere håper klubben lar Alexis Sanchez forlate klubben.

Mens flesteparten av Arsenals supportere håper stjernespilleren Alexis Sanchez blir værende i klubben, har flere av spillerne nå fått nok av chileneren.

Det skriver The Telegraph onsdag.

Avisen hevder mesteparten av spillerne i stallen er lei Sanchez-sagaen og spørsmålene rundt framtiden hans i klubben.

Spillerne skal være av den oppfatning at stjernespilleren ikke har noe ønske om å spille for klubben og bør få dra, da han ifølge dem, har satt seg selv foran laget i lang tid.

Det skal være en sterk følelse av at spekulasjonene rundt Sanchez er ødeleggende for stemningen i kroppen, og at det bare vil bli verre, jo lengre han blir uten å skrive ny kontrakt.

Stemningen i troppen skal ha vært så som så en godt stund, men 4-0-tapet mot Liverpool overbeviste mange spillere om at nok er nok.

Også i forkant av forrige sesongs møte med Liverpool var det bråk mellom Sanchez og andre Arsenal-spillere. Chileneren forlot treningsfeltet etter en krangel og ble kontfrontert av lagkameratene i garderoben.

En voldsom krangel skal ha oppstått på grunn av Sanchez' holdninger, skriver The Telegraph.

Alexis Sanchez har blitt koblet til Manchester City denne sommeren, og ifølge Sky Sports skal det nå være aktuelt med en byttehandel mellom Raheem Sterling og chileneren.