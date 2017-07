Hevder Barcelona forbereder nytt bud på Coutinho

Den spanske avisen Sport skriver at Barcelona ikke har gitt opp håpet om å sikre seg Liverpool-stjernen.

Forrige uke kom meldingene om at Liverpool hadde avslått et bud på 80 millioner euro, eller omtrent 745 millioner kroner for Philippe Coutinho.

Kombinert med ryktene om at franske Paris Saint-Gerimain jakter på Barcelona-stjernen Neymar, virker Liverpool å gå en spennende sommer i møte.

Tirsdag skriver den spanske avisen Sport at Barcelona ikke har gitt opp håpet om å sikre seg Coutinho. Sport skriver at La Liga-kjempene planlegger å legge inn et bud som skal møte Liverpools angivelige priskrav på 89 millioner pund, eller omtrent 930 millioner kroner.

Ifølge Daily Mail har Barcelona pekt ut Coutinho som Andres Iniestas arvtaker i Barcelona.

Sport skriver at Barcelona allerede har representanter på plass i London i håp om at det vil få fart på forhandlingene.

- Jeg er ikke overrasket over at klubber er interesserte i Liverpool-spillere, skal Liverpool-manager Jurgen Klopp ha sagt om interessen for Coutinho, ifølge Daily Mail.

- Folk ser selvfølgelig at Liverpool har gode spillere. Men det er en veldig viktig melding å få frem - Liverpool er ikke en «selgende klubb», slår Klopp fast.

Også spanske Mundo Deportivo hevder at Barcelona fortsatt jakter på Coutinho. I tillegg skriver avisen at Barcelona fortsatt snuser på tidligere Tottenham-spiller Paulinho, som for tiden spiller for kinesiske Guangzhou Evergrande. Tidligere i sommer har det blitt rapportert at Guanzhou Evergrande, som trenes av brasilianske Luiz Felipe Scolari, hadde avslått et bud fra Barcelona for nettopp Paulinho.

Liverpool har på sin side blitt koblet til RB Leipzig-stjernen Naby Keita. Den tyske klubben har dog ikke vært interesserte i å forhandle med Liverpool, og har blankt avslått bud på spillere, for så å gjenta at han ikke er til salgs.