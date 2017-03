Hevder Bayern München vil gi Liverpool kamp om Naby Keïtas signatur

ANNONSE

Liverpools start på 2017 har ikke vært som de fleste av supporterne hadde ønsket. Likevel ble det ikke gjort de helt store grepene fra klubben sin side i overgangsvinduet i januar.

Derimot er det ventet at flere spillere kan finne på å ta turen til Anfield når sommerens overgangsvindu åpner.

Blant spillerne som nevnes, er RB Leipzig-spiller Naby Keïta.

Spilleren fra Guinea har vist seg som en viktig mann for et RB Leipzig som har imponert stort i Bundesligaen denne sesongen. Klubben ligger i skrivende stund på andreplass i den tyske serien, kun bak serieleder Bayern München.

Og nettopp Bayern München nevnes som en klubb som kan komme til å snappe Keita like foran nesa på Klopp og Liverpool. Ifølge Liverpool Echo skal den tyske storklubben ha fattet interesse for 22-åringen. Avisen skriver videre at også Borussia Dortmund, Atlético Madrid og Arsenal skal ha vist interesse for midtbanespilleren, men at Bayern München leder an i kampen om å sikre seg Keïta.

Liverpool Echo peker videre på at Naby Keïta og Liverpool-spiller Sadio Mané har samme agent, nemlig Björn Bezemer. Selv om det kan vise seg å være en fordel for Liverpool, skriver avisen videre at klubben må sikre seg spill i Champions League for at det skal være aktuelt for Keïta å gjennomføre en overgang til Liverpool.

