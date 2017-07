Hevder Bellerin vil forlate Arsenal

ANNONSE

Hector Bellerin er for tiden blant Arsenals heteste salgsobjekter. Likevel har London-klubben gjort det klart at de ikke ønsker å selge backen, og har med det samme advart klubber mot å forsøke seg på spanjolen.

Det ser uansett ikke ut til å stoppe en mulig overgang til Barcelona, om vi skal tro den spanske avisen Marca.

Marca skriver at Bellerin vil ha et møte med Arsenal den kommende uken. Der vil han ifølge Marca gjøre det klart at han ønsker å forlate Arsenal til fordel for Barcelona.

Avisen skriver videre at det allerede har vært kontakt mellom Barcelona og Bellerin.

- Håper Bellerin kommer

I et intervju med den spanske avisen Sport, uttalte Denis Suarez nylig at han hadde håp om at Bellerin blir Barcelona-spiller.

Suarez ble hentet til Barcelona i 2016, og øyner muligheten til å få en ny landsmann i den spanske toppklubben.

- Vi ønsker det beste i Barcelona, og jeg håper Bellerin kommer. Spillere av beste kvalitet er velkommen i Barcelona, sier Suarez til Sport.

Bellerin var en del av Spanias U21-landslag som nylig deltok i U21-EM i Polen. Det endte med finaletap mot Tyskland.

Engasjerte seg etter branntragedie

Bellerin skapte nylig overskrifter da han fortalte at han ville donere 50 pund til ofrene etter branntragedien i Grenfell Tower for hvert minutt han spilte under U21-EM.

Spanjolen tok til Twitter og Instagram etter tragedien, og fortalte at han ville donere pengene for å hjelpe ofrene.

- Vær snill og gi det dere kan, skrev Héctor Bellerin.