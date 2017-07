Hevder Chelsea har lagt inn bud på Lukaku

Den engelske avisa Telegraph skriver at Chelsea har bestemt seg for å matche Manchester Uniteds bud på Romelu Lukaku.

Etter at Manchester United brått kastet seg inn i kampen om Romelu Lukaku, og angivelig fikk godkjent et bud på 75 millioner pund, eller omtrent 810 millioner kroner, har det virket som at spissen på det nærmeste var klar for de rødkledde.

LIVE: Vi følger overgangsvinduet

Nå skriver derimot The Telegraph at overgangssagaen kan ta en ny vending.

Ifølge Telegraph skal Chelsea ha bestemt seg for å legge inn et matchende bud på Lukaku, i håp om å snappe belgieren foran nesa på Premier League-rivalene. Samtidig skriver avisa at Chelseas bud ikke kan måle seg med Uniteds bud når det gjelder beløpet til agent Mino Raiola.

Dermed vil det være opp til Lukaku å velge om han vil gå til Chelsea og dermed gå imot sin agent, eller om han vil signere for Manchester United.

Sent torsdag kveld skrev The Guardian at Lukau ville gjennomføre legesjekken før en overgang til United, i Los Angeles, der han er på ferie.

I Los Angeles har Lukau blitt avbildet med Manchester United-stjernen Paul Poga. De to skal være gode venner.

Ifølge Telegraph skal Manchester United fortsatt føle seg trygge på at Lukau blir å finne i rød drakt den kommende sesongen, mens Chelsea er spente på hva Lukaku velger.