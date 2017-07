Hevder Chelsea vender blikket mot Morata etter Lukaku-nedturen

Romelu Lukaku ble sterkt koblet til Chelsea gjennom hele våren og forsommeren, men ser nå ut til å bli Manchester United-spiller. Det har fått Chelsea til å finne frem «Plan b».

Den engelske avisa Daily Mail skriver at Chelsea sikter seg inn på Alvaro Morata nå som Romelu Lukaku ser ut til å bli Manchester United-spiller. Lukaku har blitt sterkt koblet til Chelsea i lang tid, men etter at ryktene om interesse fra Manchester United begynte å svirre onsdag kveld, har ting virkelig tatt fyr.

En rekke engelske medier hevder nå at den belgiske spissen nærmer seg Manchester United. Ifølge Daily Mail skal dette ha vært en stor nedtur for London-klubben.

«Plan B»



Det har fått Chelsea til å begynne å tenke på «Plan B», ifølge Daily Mail.

Avisa skriver at Chelsea nå, ironisk nok, vender blikket mot spanske Alvaro Morata. Real Madrid-spissen har blitt sterkt koblet til Manchester United, men uenigheter om prisen har ført til at forhandlingene har tatt tid.

Med de ferske meldingene om at United har kjølnet interessen for Morata, ser det ut til at de to Premier League-klubbene bytter overgangsmål.

NYGIFT: Alvaro Morata har brukt sommeren til å gifte seg med Alice Campello. Nå kan det se ut til at Chelsea vil prøve seg på den spanske spissen.

Torino-spiss

Daily Mail nevner også at Torino-spissen Andrea Belotti også kan være aktuell for Chelsea.

Belotti, som banket inn haugevis med mål for Torino i Serie A sist sesong, skal ha blitt priset til 100 millioner euro, eller omtrent 950 millioner kroner av Torinos sportsdirektør.

Ifølge Daily Mail skal Belotti lenge ha vært på Chelseas liste over spillere som klubben vurderer. Også Manchester United har blitt nevnt i forbindelse med Torino-spissen.

Costa ut

Diego Costa, som var Chelseas førstevalg på spissplassen sist sesong, er fortsatt i klubben, men om man skal tro ryktene som svirrer, vil han snart være på vei ut dørene på Stamford Bridge.

Costa skal ha fått beskjed av manager Antonio Conte om at han ikke er ønsket med videre i Chelsea.

Samtidig har Costa selv gjort det klart at det kun er aktuelt å spille for sin tidligere klubb, Atlético Madrid, om han skulle bytte klubb nå. Atlético-manager Diego Simeone har fortalt at han kunne tenke seg å hente Costa tilbake til Madrid-klubben.

Noe som kan gjøre Costas overgang utfordrende, er det at Atlético madrid er ilagt en straff som hindrer klubben fra å registrere nye spillere i dette overgangsvinduet. Dermed kan Costa først bli spilleklar for den spanske toppklubben i januar 2018.