Hevder Chelsea vil bruke 1,35 millarder på nye spillere

Daily Telegraphs Matt Law skriver at Chelsea er klare for å bruke 125 millioner pund, eller omtrent 1,35 milliarder kroner for å sikre seg tre forsterkninger før neste sesong.

Fredag kveld kom det meldinger fra flere troverdige journalister om at Chelsea og Roma var enige om en overgang for tyske Antonio Rüdiger. Prisen sies å være 30 millioner pund, med fem millioner pund i bonuser.

I tillegg til Rüdiger, skriver Telegraph at Chelsea ønsker å hente Juventus-backen Alex Sandro til 60 millioner pund. Ifølge Telegraphs regnestykke gjenstår det da 35 millioner pund for å hente Monacos Tiemoue Bakayoko.

Det sies at Chelsea får kamp av Paris Saint-Germain i kampen om Alex Sandro, men at Chelsea føler seg trygge på å sikre seg Juventus-spilleren. Om prisen for Sandro ender på 60 millioner pund, vil det i så fall knuse Chelseas overgangsrekord. Rekorden ble satt da Chelsea hentet Fernando Torres fra Liverpool for 50 millioner pund.

I tillegg skriver Telegraph at tidligere Manchester City-spiller, Willy Caballero, er nær å bli presentert som Chelsea-spiller. Caballero er tiltenkt rollen som reservekeeper bak førstevalg Thibaut Courtois.

Samtidig som at Sandro, Rüdiger og Bakayoko vil føre til solide utgifter for Chelsea, har London-klubben også vært flinke til å selge spillere. Ifølge Bleacher Report har klubben solgt spillere for 127 millioner pund i løpet av 2017, der Oscar stod for den desidert største av Chelseas salg.