Pep Guardiola vil ruste opp i bakre rekker.

Manchester City skal være enig med Monaco om en overgang for venstrebacken Benjamin Mendy. Real Madrid-spiller Danilo nærmer seg også de lyseblå.

Lørdag skriver en rekke britiske medier, blant dem seriøse The Guardian , at City-manager Pep Guardiola har nye spillere på vei inn i sin allerede stjernetunge spillerstall.

Ledelsen i Manchester-klubben skal være enige med Monaco om en overgangssum for Benjamin Mendy på 57,5 millioner euro. Det tilsvarer rundt 535 millioner kroner.

Den franske landslagsspilleren skal ifølge The Guardian gjennomgå den obligatoriske legesjekken kommende uke.

Manchester City skal ha fått tre bud avslått før man til slutt kom til enighet med Monaco om venstrebacken.

Ny mann i City-trøya kan også Real Madrids Danilo bli i løpet av kort tid. Forhandlinger skal pågå rundt forsvarsspilleren.

Manchester City har allerede brukt store penger så langt i sommerens overgangsvindu. Kyle Walker er hentet fra Tottenham, mens Bernardo Silva er ny fra Monaco. Keeperen Ederson kommer fra Benfica.

Skulle også Danilo bli klar for Guardiolas mannskap, skal Manchester City ha handlet spillere for langt over to milliarder kroner i sommer.

