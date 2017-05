Hevder Costa og Chelsea forhandler om ny kontrakt

Diego Costa ble sterkt koblet til en overgang til kinesisk fotball i januar, men det endte med at spissen ble i Chelsea, og var i stedet med på å sikre klubben seieren i Premier League. Tilbudet om rekordhøy lønn i Kina skal ha vært fristende for spissen, men nå ser det ut til at motivasjonen har snudd for Costa.

Les også: Messi og Neymar fikset cuptriumf for Barcelona

Den italienske journalisten Gianluca Di Marzio, som også jobber for Sky Sports Italia, skriver at Costa og Chelsea nå har startet forhandlingene om en ny kontrakt.

Di Marzio skriver at partene tar sikte på en avtale som sikrer Costa 15 millioner euro i året, noe som er betydelig mindre enn de 100 millionene over tre år som Costa angivelig ble fristet med i Tianjin Quanjian.

Han skriver videre at forhandlingene har startet, og at Costas rådgivere vil evaluere tilbudene som har kommet, men at spissen ønsker å bli i Chelsea da han liker å jobbe med manager Antonio Conte.

Samtidig skal Costa ha sagt at han kun vil forlate Chelsea for Atlético Madrid.

- Jeg er ikke interessert i andre klubber, siteres Costa på av den belgiske journalisten Kristof Terreur.

Costa skal samtidig ha blitt spurt om muligheten for å spille i Kina, men skal ha avvist det.

- Nei, nei, nei. Det er ikke det riktige øyeblikket. Folk snakker for mye om Kina, skal Costa ha sagt.

@luisferpo When Diego Costa was asked about China he clearly said 'No, no, no. It's not the right moment. People talk too much about China." #cfc pic.twitter.com/wdAFbPKHQN