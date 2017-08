Hevder det er splid mellom Conte og Chelsea-ledelsen

Italienerens krav og spillerønsker skal ikke stå i stil med klubbens strategi, skriver The Times.

Den engelske storavisa The Times skriver at det har oppstått splid mellom Chelsea-manager Antonio Conte og klubbens ledelse. Årsaken skal være uenigheter om klubbens strategi på overgangsmarkedet.

Avisa siterer anonyme personer høyt oppe i Chelsea-systemet på misnøyen.

Ifølge The Times bryr Conte seg mest om å sette sammen et mannskap som kan kjempe i Premier League og Champions League, mens klubbens styre også må tenke mer langsiktig.

Avisa skriver at selv om Chelsea-ledelsen er frustrerte over noen av Contes krav, har de ikke latt seg sjokkere av italieneren. Også i hans tid i Juventus ble han ansatt som å være kravstor og krevende å jobbe med, skriver The Times.

Uenige



Så langt denne sommeren har Chelsea kjøpt spillerne Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko og Antonio Rüdiger.

Conte ønsker også å styrke laget offensivt, og har ifølge The Times pekt ut Fernando Llorente (32), Ivan Perisic (28) og Antonio Candreva (30) som mulige offensive forsterkninger. Denne trioen skiller seg fra spillerne klubben allerede har kjøpt med at de er betydelig eldre.

Der hverken Morata, Rüdiger eller Bakayoko har fylt 25 år, er Llorente, Perisic og Candreva alle eldre, og nærmere slutten på sine karrierer, skriver The Times.

STJERNEKJØP: Alvaro Morata er blant spillerne som har ankommet Chelsea denne sommeren.

Vil satse ungt



Conte skal også ønske å signere Alex Sandro fra Juventus, og Virgil van Dijk fra Southampton, men også her skal italieneren og Chelsea-styret være uenige. The Times skriver at Chelsea-ledelsen er usikre på om Sandro og van Dijk vil være verdt de forholdsvis stive prislappene som er satt på spillrene. Begge er ventet å koste rundt 60 millioner pund.

I stedet ønsker Chelsea-ledelsen å satse på yngre og mer lovende spillere der verdien enten er stigende, eller i alle fall stabil.

Avisa skriver videre at klubbledelsen også er skuffet over at Chelsea-manageren ikke har sluppet til akademispillere mer på førstelaget.

I stedet har spillere som Nathan Aké, Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham, Nathaniel Chalobah og Kurt Zouma enten forlatt klubben på lån eller permanente overganger.

Tungt start

Chelsea fikk en tung start på sesongen med sjokktapet mot Burnley på lørdag. London-klubben lå under 0-3 til pause, men tapte til slutt 2-3.

Gary Cahill og Cesc Fabregas ble også utvist i oppgjøret.

I neste kamp venter tøff motstand i Tottenham på Wembley, før Everton kommer på besøk på Stamford Bridge.