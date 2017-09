Hevder Everton vil hente King

- Perfekt erstatter for Romelu Lukaku, mener klubbens speidere.

Lørdag scoret Joshua King sitt første ligamål for sesongen, da Bournemouth til slutt måtte gi tapt 1-2 for Everton på Goodison Park.

Samtidig betyr målet at nordmannen nå har scoret i to kamper på rad, ettersom han ble matchvinner som innbytter i ligacupkampen mot Brighton tidligere denne uken.

Og nå skal 25-åringen, som noterte seg for imponerende 16 ligascoringer for Bournemouth sist sesong, ha vekket interessen hos lørdagens motstander.

Det er The Sun som melder om at Everton-manager Ronald Koeman nå ser på King som en mulig erstatter etter Romelu Lukaku, som på sin side har bøttet inn mål for Manchester United etter overgangen til Old Trafford i sommer. Klubbens speidere er, ifølge avisa, overbevist om at King kan fylle tomrommet etter Lukaku.

Nordmannen er verdsatt til 20 millioner pund, og ble koblet til Tottenham sist sesong.

Everton-sjef Koeman ønsker seg en allsidig angriper som kan tilføre laget fart på topp, og King har nettopp de ferdighetene, skriver The Sun.

Merseyside-klubben har hatt en fryktelig start på sesongen, og sto med ett poeng på sine fire siste kamper før seieren over Bournemouth på lørdag. Den sårt tiltrengte trepoengeren førte laget opp på 13.-plass på tabellen, men bare fire scorede mål på seks kamper viser at laget garantert kan få bruk for en flittig målscorer utover i sesongen.

Har du sett denne?

Mest sett siste uken