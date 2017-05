ANNONSE

José Mourinho og hans Manchester United jakter på forsterkninger til spillertroppen. Antoine Griezmann er det navnet som nevnes hyppigst i forbindelse med Europa League-vinnerne, men også andre spillere kobles til klubben.

Ifølge den italienske Sky Sports Italia-journalisten Gianluca Di Marzio skal Manchester United ha vist interesse for Inters Ivan Perisic.

Di Marzio, som har et svært godt rykte når det gjelder overganger der Serie A-spillere er invovert, sier at Manchester United har tilbudt 35 millioner euro, eller omtrent 330 millioner kroner for Perisic.

Det sies å ikke være nok for Inter, som ønsker et sted mellom 55 og 60 millioner euro, noe som tilsvarer mellom 515 og 560 millioner kroner.

Di Marzio skriver videre at Perisic og Manchester United-manager José Mourinho allerede har hatt kontakt, og at de to klubbene startet diskusjonene for omtrent en måned siden.

I tillegg til interesse for Mourinhos Manchester United, skriver Di Marzio at det også har kommet interesse fra Chelsea for Perisic' tjenester.

Om Perisic skulle komme til å forlate Inter, nevnes Federico Bernadeschi og Domenico Berardi som mulige erstattere av Di Marzio.